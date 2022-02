Barn må få bedre vern mot seksualisering

Stadig yngre barn eksponeres for seksualisert innhold i sin digitale hverdag.

Når små barn er på Tiktok, stiller det nye krav til foreldrerollen, mener innsenderen.

Thale Skybak Seksjonsleder i Redd Barna

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Dagbladet TV møter vi Jenny Stokes (23) som poserer lettkledd på Tiktok, og som forteller at hun tjener penger på å ha live-sendinger der hun får «gaver» i form av ikoner. 96 prosent av følgerne hennes er menn, forteller hun. Derfor viser hun frem rumpa når hun lager mat.

Dette er ifølge reportasjen bare et av mange eksempler på unge jenter som poserer lettkledd og har live-sendinger mot «gaver».

«Shame on parents», sier Stokes, når hun blir spurt om hva hun tenker om at barn under 13 år følger henne på Tiktok.

Når stadig yngre barn er på nett, stiller det nye krav til foreldrerollen. Barn trenger hjelp til å finne god informasjon. De trenger grenser og veiledning for bruk som er tilpasset deres alder og modenhet. Og barn trenger voksne som er tilgjengelig, dersom de opplever noe ubehagelig.

Men ansvaret for å beskytte barn hører ikke bare hjemme hos foreldre.

Thale Skybak i Redd Barna mener norske myndigheter er forpliktet til å gjøre mer for å hindre krenkelser og overgrep mot barn på nett.

Realiteten er at hele 43 prosent av ni- og tiåringene er på Tiktok, viser tall fra Barn og medier-undersøkelsen. Her, og på andre sosiale medier som er populære blant barn, blir barn eksponert for reklame som ofte viser seksualiserte fremstillinger av gutter og jenter.

Ofte markedsføres produkter som går på å forbedre kropp og utseende, målrettet mot barnas kjønn og interesser. Barn og unge kommer lett over seksuelle bilder og filmer på nettet, enten de vil eller ikke. Nesten halvparten av 13–18-åringene har sett porno på nett. Over halvparten av disse så dette for første gang før fylte 13 år.

Les også Debatt: Trenger 11-åringer å lære sexstillinger?

Massiv seksualisering i reklame og sosiale medier fører til negativ selvfølelse, kroppspress og dårlig psykisk helse, ifølge Press – Redd Barna ungdom, som stadig får større oppslutning om sin kampanje Gullbarbie.

Men det er ikke bare det barn blir eksponert for, som gir grunn til bekymring. Som eksemplet ovenfor viser, kan man med noen tastetrykk lage egenprodusert seksualisert innhold eller respondere på det andre har lagt ut. Det er ingen tekniske hindringer som gjør at barn ikke kan lage, selge eller kjøpe seksualisert innhold.

I rapporten «Barn som selger egenprodusert overgrepsmateriale», fremgår det at det er et marked der voksne kjøper seksualisert innhold av barn. Politiet advarer mot dette, og det er mange saker der voksne blir etterforsket for å ha kjøpt seksualisert innhold av barn. Dette er en bekymringsfull utvikling som vi må ta på alvor, for å sikre at barn er beskyttet mot overgrep – også på nett.

Forskning viser at barn stort sett håndterer farer og risiko på nettet godt. De fleste barn blir heller ikke utsatt for overgrep i sin digitale hverdag.

Likevel kan vi ikke akseptere at lover og regler ikke skal gjøre seg gjeldende i barns digitale hverdag. Barn må og har rett til beskyttelse mot skadelig medieinnhold, og samfunnet må også beskytte barn mot overgrep og digitale krenkelser. Dette fastslås i FNs barnekonvensjon og en ny generell kommentar av barnekomiteen, som norske myndigheter er forpliktet av.

Les også På denne skolen tar de grep for å holde de yngste elevene borte fra sosiale medier

Derfor må vi:

Gi barna bedre seksualundervisning i skolen. Barn må få alderstilpasset informasjon om kropp, seksualitet og kjønnsroller, og muligheten til å reflektere rundt konsekvenser av egen digital hverdag, hvordan dette påvirker kjønnsroller og grensesetting. Sikre at vi har regler for markedsføring som er tilpasset barns digitale liv. Redd Barna støtter Barneombudet og Forbrukerrådets krav om å oppnevne et offentlig utvalg for å gjennomgå og foreslå endringer i regelverk som berører barn som forbrukere Styrke politiets forebyggende arbeid for å hindre at personer bruker nettet som en arena for å begå overgrep mot barn, i tråd med strategien «Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn». Involvere barn og unge selv for å få bedre kunnskap om hvordan de blir påvirket av seksualisering i samfunnet, og hva slags løsninger unge selv har for å gi barn bedre vern mot seksualisering på digitale arenaer.

Dette er tiltak som vil gjøre at barn ikke er prisgitt foreldre som tar praten om press, seksualisering og digitale krenkelser, og som bedre vil ivareta barns rett til beskyttelse mot krenkelser og overgrep i en stadig mer digitalisert hverdag.