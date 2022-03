Slik skapte myndighetene tillit under pandemien

Den effektive strategien er ikke å tvinge eller overtale, men å invitere og involvere.

Dette firkløveret ble et velkjent syn under pandemien. Fra venstre Camilla Stoltenberg, FHI-direktør, helseminister frem til valget, Bent Høie, tidligere statsminister Erna Solberg og Bjørn Guldvog, direktør for Helsedirektoratet.

Jens Elmelund Kjeldsen Professor i retorikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvordan får man folk til å tro på det man sier? Hvordan får man folk til å gjøre det man vil? Det er en utfordring for alle, og i pandemien har det særlig vært en utfordring for helsemyndigheter og helseeksperter i Norge og land i hele verden.

De skulle få oss til å forstå pandemien, akseptere inngrep som nedlukning og oppføre oss på helt nye måter: vaske og sprite hendene hele tiden, holde avstand, bli inne og gå med maske. Alt dette gjorde vi – og stort sett uten å spørre hvorfor eller nekte. De fleste av oss i alle fall. Hvorfor gjorde vi det? Hvordan gikk dette til?

Den som ser på teorien på området, lærer at man vinner tillit og får mennesker til å lytte og handle, hvis man kommuniserer åpent, inviterende og ærlig – og viser sårbarhet.

Jens Elmelund Kjeldsen, professor i retorikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Selv om krisekommunikasjon og pandemi-retorikk grunnleggende sett handler om å gi informasjon, direktiver og til og med direkte ordrer, for derved å få befolkningen til å handle på en bestemt måte, så må kommunikasjonen altså likevel våre åpen og inviterende. Og selv om eksperter er kjennetegnet ved å være mennesker som har sikker viten, mister man ikke sin troverdighet som ekspert, selv om man innrømmer at det er noe man ikke vet. Tvert imot.

I prosjektet Retorikk om pandemi har vi undersøkt norske myndighetenes kommunikasjon under pandemier. Våre studier viser at myndighetene omtrent har kommunisert slik retorisk teori anbefaler.

I begynnelsen av pandemien samlet landets politiske ledelse oss ved å appellere til solidaritet. Den 11. mars publiserte VG en kronikk der helseminister Bent Høie innkalte til dugnad. Dagen etter sa statsministeren på pressekonferanse at det er:

« ... helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. Vi må alle beskytte oss selv, for å beskytte andre»

Slik ble kampen mot covid fra begynnelsen et felles nasjonalt ansvar, hvor alle måtte bidra i fellesskap.

Les også Eirin Eikefjord to år etter nedstengingen: «Hold meteren. Bli hjemme. Bak brød. Og husk å mute!»

Den retoriske strategien i Norge var ikke å gi ordrer om hva borgerne måtte gjøre, men å appellere til ansvar og solidaritet og invitere til fellesskap og felles handling. Det var også tydelig i kampanje-materialet fra helsemyndighetene. En av de første og mest brukte kampanje-ytringer er plakaten fra begynnelsen av pandemien, som skulle få oss til å ta i bruk nye vaner for å forebygge smitte.

Her ble det ikke brukt direkte ordrer og imperativ språkbruk, men bare opplyst om hva som er gode vaner. Selv om denne plakaten ga direkte henstillinger med ordene «Bruk albuekroken» og «Vask hendene», så var beskjedene underordnet en overskrift som nøyde seg med å opplyse om «Vaner som forebygger smitte».

Slike indirekte henvendelser som unngår å beordre og forlange direkte, men i stedet inviterer og anmoder egalitært, var typisk i kommunikasjonen fra norske helsemyndigheter. Bare unntaksvis kom anmodninger om å følge regler og retningslinjer fra ekspertene selv. I stedet brukte kampanjene retoriske budbringere som liknet mer på oss som ble tiltalt: Unge Youtubere forsikret oss om at dette klarer vi, for vi står sammen i solidaritet og gjør god norsk dugnad.

Vi fikk vite på humoristisk vis at en «sjekkas» er en person som sjekker seg for covid. Retoriske budbringere vi kunne identifiserer oss med, ble også brukt når vi ble fortalt at vi skulle bli i karantene, og vi så gamere eller kjærester fortelle hverandre at «karantene er noe av det viktigste vi gjør».

Dette bildet, tatt av BT-fotograf Eirik Brekke, av elever ved Fyllingsdalen vgs. som følger instruksen om selvtesting for korona, fikk 1. plass i kategorien «Dagligliv i Norge» under utdelingen av Årets bilde 2021 tidligere i mars.

Den åpne ydmyke holdningen var også åpenbar når helsemyndighetenes eksperter ble intervjuet eller deltok i debatter. Sammenliknet med Sverige og Danmark deltok Norske helserepresentanter langt oftere i offentlige debatter på radio eller fjernsyn.

Og når de gjorde det, var de ikke redde for å anerkjenne offentlig skepsis til tiltak, uttrykke usikkerhet og mangel på sikker viten eller innrømme uenighet med politisk ledelse eller andre helseeksperter. For eksempel sa lederen av FHI, Camilla Stoltenberg, i Debatten (7. mai 2020) følgende, etter at politisk ledelse hadde stengt skoler og barnehager:

«Vi har ikke anbefalt å stenge skoler og barnehager [ ... ] det er et tiltak som det er stor usikkerhet rundt, og det vitenskapelige grunnlaget er svakt.»

Her innrømmer hun både uenighet mellom politisk ledelse og FHI og anerkjenner at kunnskapsgrunnlaget for å handle er svakt.

Generelt – og litt forenklet – sagt var retorikken i den norske pandemi-kommunikasjonen altså i overensstemmelse med forskning som peker på at man som leder og ekspert best vinner tillit og får folk med seg ved å være åpen, ydmyk og ærlig, men samtidig klar og tydelig.

Den effektive strategien er ikke å tvinge eller overtale, men å invitere og involvere. Det gjelder om å få befolkningen selv til å se det riktige i å følge tiltak og å passe på seg selv og andre.