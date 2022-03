Russlands krig handler ikke om Nato

SVs skepsis til Nato er fortsatt gyldig og har stått seg godt.

Kommentaren er et stjerneeksempel på en avsporet debatt, skriver Mikkel Grüner i sitt svar til BTs Stig Arild Pettersen.

Mikkel Grüner Gruppeleder for SV i Bergen bystyre

I en kommentar 9. mars hyller BTs Stig Arild Pettersen Nato som det eneste som kan sikre freden i Europa. SV fremstilles som et naivt parti som etter Russlands invasjon av Ukraina har fått øynene opp for Natos fortreffeligheter.

Siden jeg selv blir tatt til inntekt for et ukritisk syn på Nato, er det på sin plass å korrigere.

Kommentaren er et stjerneeksempel på en avsporet debatt om Ukraina som domineres av to motstridende og like feilaktige syn:

På den ene siden de, som partiet Rødt, som innbiller seg at utvidelser av Nato-området har beredt grunnen for krigen. Et slikt syn er farlig fordi det pålegger Vesten et medansvar for en folkerettsstridig invasjon. Dette er en ulovlig krig som Russland har startet, og som ikke kan legitimeres.

På den andre siden finner vi dem, som BTs kommentator, som ivrer for en konflikt mellom Vesten og Russland, og forestiller seg at Russlands invasjon av Ukraina magisk har visket bort alt som er problematisk med Nato-alliansen.

Realiteten er at Nato binder små nasjoners sikkerhetspolitikk til amerikanske og europeiske stormaktsinteresser, også når de er i direkte motstrid med våre egne. Alliansen har historisk medvirket til opprustning, og den baserer seg fortsatt på atomvåpen – et motbydelig våpen som bare kan ødelegge, aldri forsvare. Alt dette må vi anerkjenne.

«Ja til Nato» er ikke et politisk frikort. Det er naivt å tro at et slikt standpunkt i seg selv kan være dekkende for en helhetlig og sammenhengende forsvars- og sikkerhetspolitikk. SVs skepsis til Nato er fortsatt gyldig og har stått seg godt.

Russlands krig handler heller ikke om Nato, selv om både Rødt og høyresiden nå prøver å få den til å gjøre det. Et valg mellom enten å gi Nato et medansvar for Russlands krig, eller bruke Ukrainas tragedie til å late som alliansens iboende dilemmaer er løst, er et valg mellom to falske alternativer.

Vi må velge noe annet. Vi må velge å støtte Ukraina.

Ukraina er et fritt land som har all rett til å forsvare seg. Vi må nå gjøre alt som er mulig for å sikre en rettferdig fred i et fritt og selvstendig Ukraina.