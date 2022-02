Man flytter til Oslo for å jobbe, men til Bergen for å leve

Byen er liten nok til at du ikke drukner i massen, men stor nok til å gi deg alternativer.

«Niagarafossen, London og Paris. Ka e det mot Bergen, Nordens paradis»?

Bård Strøm Chief digital officer i Cutters og styremedlem i Horde

«Ingen blir i Bergen etter studiene på grunn av næringslivet», skrev Mathias Sagevik i BT 8. januar. Hvorfor jobbe og bygge karrieren sin i Bergen? Spørsmålet traff meg mer enn jeg forventet. Jeg, som flere, har forlatt Bergen, men alltid kommet tilbake.

I 2001, etter påbegynt hovedfag ved UiB, dro jeg til Master of Science-studier i California. Overgangen var enorm – fra teoretiske UiB til «learning by doing» nær Silicon Valley, i et klima med 300 dager sol. Etter ytterligere studier i Boston i 2008 flyttet jeg til Oslo for å jobbe med IT-rådgivning. Men livet handler om mer enn bare jobb. I 2010 var jeg tilbake i Bergen.

Det ble sagt at Silicon Valley aldri kunne blitt til på østkysten. Avstanden til byråkratene i Washington D.C. var avgjørende – å kunne gjøre ting på sin måte og tenke nytt, krevde avstand. Dette stemmer også godt på oss bergensere – ingen skal fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting!

Og dette bringer meg inn på #hvorforbergen:

Bergen har en imponerende tetthet med kunnskap og kompetanse for et sted med 286.000 innbyggere: Innen bank/finans, shipping, kraft, olje/gass, fiskeoppdrett og teknologi.

Bergen har entreprenører og skaper ny verdi hver dag. Reaktor var en katalysator for S(kandia)banken, Cutters endret frisørbransjen, Horde utfordrer hvordan vi bruker finanstjenester, Compact Carbon Capture er fremst med karbonfangst, og Disruptive Technologies er et av verdens fremste IoT- selskaper.

Bergen har sjel. Du føler det på en sommerdag i Sandviken, en lørdag på Torgallmenningen, eller på Smøråsfjellet en regntung søndag i januar.

Man flytter til Oslo for å jobbe, men til Bergen for å leve. Og det er godt å leve i Bergen.

Men Bergen er også sin egen største fiende:

Bergensere er ikke spesielt ydmyke. Vi kunne vært flinkere å ta til oss internasjonal erfaring og kunnskap.

Bergensere setter høye mål med stort forventningspress de ikke er spesielt flink til å takle. Bare se på Brann.

Bergensk næringsliv har historisk vært preget av et lokalt nettverk med mye makt. Et lukket nettverk som har vært vanskelig å trenge inn i. Dette har ikke vært de beste forutsetningene for innovasjon eller nytenkning.

Det regner sinnssykt mye i Bergen. Det vil si ... det er ikke det at det regner hele tiden. Det bare er ... vått!

Bergen er et fantastisk sted å bygge sin karriere: Størrelsen er liten nok til at du raskt kan hevde deg, men stor nok til å gi deg alternativer og veivalg. Kunnskapsnivået er svært høyt, og med riktig holdning kan man kombinere lokal tilstedeværelse med internasjonal erfaring.

