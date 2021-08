Brann oppfører seg som rævholl mot Barmen

Kedegåri, Brann? Dere vinner som et lag. Og dere taper som et lag. Dere fester til og med som et lag. Men når det VIRKELIG står noe på spill, så er det kun Kristoffer som står opp og virkelig tar en for laget.

At Kristoffer Barmen har fått sparken i Brann, er urimelig, mener Roger Stjernberg. Han levner klubbledelsen og de andre festdeltakerne liten ære.

Roger Stjernberg Bergen

Hvor er støtten fra de andre festløvene når jobb, karriere, kjæresteforhold og rykte står på spill? Eller fra resten av spillergruppen, for den saks skyld, som virker mest opptatt av å frikjenne seg selv eller fortelle at de gikk hjem tidlig med kjærestene sine.

Og hvor er lagkapteinen når laget trenger noen til å stå frem foran alle mikrofonene? Er det enklest at Kristoffer tar jobben?

Tjommi eller rævholl, sier vi i Bergen. I dette uttrykket ligger det at man faktisk må ta stilling: Enten er man med, eller så er man mot. Og det virker ikke som om det å fremstå som Kristoffer sin tjommi er på moten verken på Stadion eller i Bergen, for den saks skyld.

Vi som har fulgt Brann de siste ti årene, kjenner Kristoffer som en tvers igjennom ærlig kar, som alltid gjør sitt beste og aldri klager. Han er jordnær og snill mot alle, og legger aldri skylden på andre. Få spillere har representert Brann og Bergens kjuagutter på en stoltere måte.

I gaten der jeg har bodd de siste 22 årene, har jeg sett Kristoffer vokse opp fra en liten gutt til en mann som prøver å gå gjennom livet med stolthet og verdighet, både i sol og regn – og nå i storm og flom. I gaten vår har han alltid vært en sann tjommi og forbilde – for både barn og voksne.

Daglig leder Vibeke Johannessen, styreleder Birger Grevstad, trener Eirik Horneland, sponsor Knut Herman Gjøvaag, Brann-spillerne. Ingen av dem er større enn klubben. Men de er heller ikke større enn Kristoffer.

Kristoffer Barmen har vært en del av Brann siden han var ti år gammel. Denne uken ble han kastet ut av klubben – etter en omstridt fest der også mange andre spillere deltok.

Kristoffer har vært på Stadion nesten hver dag siden han var ti år. Han vet ikke om noe annet liv enn et liv med, i og for Brann. Det er derfor vanskelig for oss å forestille oss hva Sportsklubben Brann betyr for Kristoffer, hva han har gått igjennom de siste to ukene, og hvilken skam og belastning han kjenner på nå.

Det som plager meg, er at det ikke virker som om noen bryr seg.

Kristoffer har nok brutt med klubbens verdier. Men det betyr ikke at det er fritt frem for klubbens ledere å gjøre det samme. En viktig verdi i Sportsklubben Brann er: «Samhold – i medgang og motgang». Denne verdien står ingen Brann-ledere fritt til å overse. Og til Frydenbø-sjefen, som har lagt press på Brann og uttalte at Brann-skandalen ikke står i stil med DERES verdier: Er det å kaste lag- og klubbkamerater under bussen mer i Frydenbø sin stil?

Hele denne saken har vært en medie-heksejakt fra første stund. Folks tørst etter sladder og ny informasjon har ført til et tilsynelatende ukritisk mediejag mot noen stakkars ledere på Kniksens Plass, som i frykt for selv å miste jobb, posisjon og status har bestemt seg for å overse noe av det mest grunnleggende i idrettsbevegelsen, og la «noen gå».

Medieoppmerksomhet har Kristoffer etter hvert litt erfaring med. Han har tross alt vært hakkekylling for bergenspressen helt fra han var i tenårene. Nå kan det se ut til at avisene til slutt fikk rett. Og til alle de sjokkerte og forferdede bergensere der ute rundt de tusen lunsjbord: Den som aldri har festet i arbeidsgivers lokaler, kan kaste den første steinen.

For meg, som også er en som av og til tabber meg ut i livet, er Kristoffer fortsatt et forbilde. Jeg er tjommi. Og jeg skal klare å stå rakrygget og ta imot det som måtte komme av kritikk av min støtte.

Som helhjertet bergenser og medlem av Sportsklubben Brann har selvsagt hele denne saken vært en belastning. Men det er klubbens løsning på saken og behandlingen av Kristoffer som virkelig utløser skammen hos meg. Jeg skjemmes helt inn i ryggmargen over at klubben min bare dytter en av sine egne ut i kulden på denne måten.

Forbanna rævholl!

