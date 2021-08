Innen helse har vi ennå ikke likestilling

Vi trenger mer forskning, kunnskap og behandling innen kvinnehelse.

Lite kjennskap om en lidelse og sykdom betyr at det er vanskelig å søke hjelp, og å få hjelp. Det er et problem for kvinner, skriver innsenderne.

Grete Herlofson Generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening

Olaug Karin Borge Fylkesleder, Norske Kvinners Sanitetsforening, Vestland-Sør

En fersk spørreundersøkelse utført av Kantar på vegne av Norske Kvinners Sanitetsforening viser at nær halvparten av de spurte mener at sykdommer som rammer kvinner, har lavere prioritet i forskning og helsevesen enn sykdommer som rammer menn.

Endometriose er en av sykdommene respondentene (40 prosent) mener har lavest status. En svært stor andel svarer at de ikke vet noe om denne sykdommens status, noe som kan tyde på at den fortsatt er ukjent for mange.

Lite kjennskap om en lidelse og sykdom betyr at det er vanskelig å søke hjelp, og å få hjelp. Ukjente sykdommer blir ikke prioritert. Stortingsrepresentanter som velges fra Hordaland, har mulighet til å gjøre noe med dette.

Sanitetskvinnenes forslag er enkle å gjennomføre og vil bety mye for kvinner i hele landet, også i Hordaland. Vi utfordrer derfor Hordalandsbenken til å løfte følgende fire områder:

Fylkesleder Olaug Karin Borge (til v.) og generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening utfordrer den kommende Hordalandsbenken på Stortinget på fire områder.

For det første: Øremerk økte offentlige bevilgninger til forskning på kvinnehelse. Vi vet for lite om kvinners helse. Det forskes langt mindre på sykdommer som rammer kvinner som for eksempel endometriose, der ti prosent av kvinner rammes.

Et annet eksempel er vulvodyni, som er sykdommer i ytre kjønnsorganer, og som rammer 10–15 prosent av kvinner i alle aldre. Når det gjelder sykdommer som rammer begge kjønn, som for eksempel hjerteinfarkt, har kvinner ofte andre symptomer, noe som er svært underkommunisert.

Rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» dokumenterer store kjønnsforskjeller innen helse. Denne skjevfordelingen må rettes opp. Sanitetskvinnene ber derfor Stortinget om å bevilge 60 millioner kroner i friske midler til et forskningsprogram om kvinners helse i Forskningsrådet.

For det andre: Sørg for bedre offentlige tilbud for kvinnehelse. Sanitetskvinnene ber om at det opprettes et eller flere nasjonale kompetanse-, kunnskaps- og behandlingssenter for alvorlig endometriose og adenomyose, samt vulvaklinikker flere steder i landet.

For det tredje: Kvinner trenger kunnskap om kvinnehelse. La oss opprette en kvinnehelseportal, så vi kan gjøre oppdatert og relevant forskning på typiske kvinnesykdommer-, lidelser og symptomer tilgjengelig for alle for selv å kunne ta bedre vare på egen helse og gjøre riktige valg.

Sanitetskvinnene har bedt om fire millioner kroner til dette. Vi håper Hordalandsbenken bidrar til «Kvinnehelseportalen.no».

Og, for det fjerde: Kvinner trenger andre velferdstjenester enn menn, og det gjelder ikke bare når de føder. Sørg for bevilgninger til velferdstjenester for kvinnehelse, slik som «flerkulturell doula». Der gis fødselshjelp til særlig sårbare kvinner, ressursvenner for voldsutsatte kvinner og veiledningssentre for pårørende. Kvinner har andre utfordringer enn menn og trenger andre tjenester.

Ved å bli med på disse fire forslagene bidrar Hordalandsbenken til å løfte kvinnehelse. Det vil være et viktig bidrag i neste stortingsperiode.