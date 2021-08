Avvikling av norsk sokkel er ikkje eit effektivt klimagrep

Den norske energidebatten må handle meir om kor mykje energi me nyttar.

Avvikling av norsk sokkel, som Johan Sverdrup-feltet på biletet, vil ha ei rekke negative konsekvensar, skriv Haakon Aarø frå Sp.

Haakon L. Aarø Senterpartiet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter siste rapporten frå FNs klimapanel har krava om å avvikla oljeindustrien fått fornya styrke. I BT 12. august kritiserer til dømes kommentator Morten Myksvoll dei fire største partia for å leita etter meir olje.

Senterpartiet ynskjer å føra ein progressiv politikk for å nå måla i Paris-avtalen. Men reduksjon av norsk oljeaktivitet er ikkje eit effektivt grep i denne samanhengen! Tvert om vil avvikling av norsk sokkel ha ei rekke negative konsekvensar.

Dersom Noreg avviklar sin oljeproduksjon, vil anten oljen og gassen bli erstatta av produksjon frå andre, eller så stig prisen, skriv Haakon Aarø.

På verdsplan styrer tilbod og etterspørsel oljeproduksjonen. Dersom Noreg avviklar sin oljeproduksjon, vil eit av to skje: Anten vil norsk oljeproduksjon bli erstatta av OPEC+ (ei gruppe av andre oljeproduserande land, red.anm.). Det einaste me oppnår, er at mogelege norske oljeinntekter i staden endar i diktatur som verken respekterer miljøet eller menneskerettane.

Alternativt vert den norske produksjonen ikkje erstatta. Men då vil tilhøvet mellom tilbod og etterspurnad endra seg og føra til høgre oljeprisar. I eit slikt scenario er det verdas fattige som taper i form av lågare levestandard og dårlegare økonomi.

Det norske energirekneskapet – alle energiprodukter produsert og brukt i næringar i norsk økonomi – er svært avhengig av olje og gass. I 2020 brukte landet totalt 578 TWh. Av dette kom ca 410 TWh frå olje/gass. Sjølv om ein trekk frå energibehovet til norsk sokkel, kan vi altså ikkje fase ut oljeaktiviteten utan å hamna i ein energikrise.

Konsekvensen vert anten å redusera det norske energibruken med dei konsekvensane dette får, eller så må me importera energi som truleg er mindre miljøvennleg enn den norske. Utan eit godt svar på korleis me skal greia oss utan olje- og gassressursane våre, er det useriøst å føreslå ei avvikling av oljeindustrien.

Les også Ingeborg (21) og Vilde (23) er bekymret for klimaet. Det er ikke folk flest.

Difor er ikkje Senterpartiet samde i radikale tiltak overfor norsk oljeproduksjon. Vi ynskjer i staden å redusera energiforbruket i landet. Lågare energibehov fører til lågare oljeprisar og lønsemd i oljenæringa. Dette stimulerer til redusert produksjon.

Den norske energidebatten har i stor grad handla om kva energiberar me nyttar, heller enn kor mykje energi me bruker. Sidan 1990 har Noreg sitt energiforbruk har auka med 27 prosent. Me må satsa meir på enøk-tiltak, og skatte- og avgiftssystemet må nyttast som viktig verkemiddel for å redusera energibruken.

Noreg kan ikkje redda verda frå global oppvarming åleine. Difor er internasjonalt samarbeid viktig, både for å setta felles mål for framtida, men også for å binda alle land til den same lagnaden. Skal verda unngå ei øydeleggjande oppvarming, er det ingen veg utanom å redusera dagens energiforbruk også globalt!