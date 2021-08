En alkoholpolitikk på barnas premisser

Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk, og dermed misbruk.

«Skal kultur trumfe de 90.000 barna som lider av foreldrenes alkoholmisbruk?» spør Olaug Bollestad (KrF).

Olaug Bollestad Nestleder i KrF

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT 4. august skriver Frps Silje Hjemdal om hvor tåpelig norsk alkoholpolitikk er. Hun mener den er styrt av «formyndere». Jeg lurer på: Når skal Frp skjønne at alkoholpolitikk handler om mer enn bare profitt?

Vi vet at norsk alkoholpolitikk fungerer. Nordmenn drikker minst i Norden, selv om alkoholkonsumet blant nordmenn urovekkende nok er stigende.

Det bekrefter at den ansvarlige og restriktive alkoholpolitikken vi fører i Norge, og som KrF har kjempet frem, fortsatt må ligge til grunn – av hensyn til dem som sliter med alkoholmisbruk og deres pårørende.

Les også Innlegget Bollestad svarer på: – Norsk alkoholpolitikk er smålig og tåpelig

Det er urovekkende når Hjemdal i sitt innlegg i BT tar til orde for å øke tilgjengeligheten og senke terskelen for kjøp av alkohol. Frp vil senke aldersgrensen på skjenking, avskaffe Vinmonopolet, fjerne reguleringen av skjenke- og salgstider på alkohol og gjøre det mulig å kjøpe alkohol på bensinstasjoner.

I sitt innlegg argumenterer Hjemdal for frislipp i alkoholpolitikken med at mat og drikke er en del av kulturen ulike steder i landet. Det kan godt være. Men vi risikerer jo at det igjen vil føre til en skadelig ukultur. Skal kulturen trumfe de 90.000 barna som lider av foreldrenes alkoholmisbruk?

Alle undersøkelser viser at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk, og dermed misbruk. Pris og tilgjengelighet er derfor de viktigste virkemidlene vi har for å kunne regulere forbruket.

Frps feiltrinn er å redusere alkoholpolitikken til utelukkende å handle om omsetning og markedshensyn. Her bommer de kraftig. For KrF er ikke alkoholpolitikk primært næringspolitikk, men helsepolitikk.

Vi mener det er en selvfølge at hensynet til trafikksikkerhet og folkehelse må veie tyngre i en vurdering opp imot de konkurransemessige fordelene ved å la bensinstasjoner selge øl.

«Hensynet til trafikksikkerhet og folkehelse må veie tyngre enn de konkurransemessige fordelene ved å la bensinstasjoner selge øl», skriver Olaug Bollestad.

Vi har alltid stått for en solidarisk og restriktiv alkoholpolitikk som tar hensyn til barna og de mest sårbare, og det kommer vi til å fortsette med.

Det er enormt stort press for å liberalisere alkohollovverket i Norge. Store deler av handelsnæringen og alkoholbransjen presser på for å åpne stadig flere arenaer for alkoholsalg og øke tilgjengeligheten på alkohol. Jeg mener da at det er en kjerneoppgave for oss som politikere å stå imot det trykket og ta avgjørelser til beste for samfunnets mest sårbare.

Misbruk av alkohol er årsak til store helsemessige utfordringer for den enkelte og for samfunnet som helhet. Norsk alkoholpolitikk skal anerkjenne og strekke seg for å hjelpe dem som sliter med alkoholproblemer, og ikke minst menneskene rundt dem.

Derfor er det viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk. Vi skal være stolte av at det føres en ansvarlig alkoholpolitikk i landet vårt.