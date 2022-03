Lauslat den modige journalisten Assange!

Media må skrive om saka. Det er ein av kollegaene deira som sit fengsla.

«Kva kan vi gjere for å bringe denne saka på dagsorden?» undrar innsendaren. Biletet er frå ein støttedemonstrasjon for Julian Assange i London i januar i år.

Bjørn Bremerthun Arna

John Shipton, far til Julian Assange, reiser for tida rundt i verda og talar sonen si sak. Julian Assange sit no i eit høgrisikofengsel i London og fekk nettopp avslått retten til å anke avgjerda om å bli utlevert til USA, der han kan få ei fengselsstraff på 175 år.

WikiLeaks avslørte amerikanske krigsbrotsverk mellom anna i Irak og Afghanistan, og for dette er det starta ei heksejakt utan sidestykke mot leiaren Assange.

Sist fredag hadde norske PEN invitert John Shipton til Litteraturhuset i Bergen, og vi som var til stades, fekk ei sterk oppleving. Etter å ha høyrt ein far fortelje om fengselsforholda sonen sonar under, og om alt som er gjort for å sverte og dekke til den journalistiske bragda Assange utførte, sat vi igjen med spørsmålet: Kva kan vi gjere for å bringe denne saka på dagsorden?

Bjørn Bremerthun reagerer på tausheten frå media og politikarar.

Media er no tause om saka. Eg har ikkje sett BT dekke dette møtet. På Stortinget er det danna ei støttegruppe for Julian Assange, med berre ti medlemmer.

Shipton har ingen illusjonar om det britiske rettsvesenet og kom med eit klart svar: Folk som møter opp på slike møte, var dei som kunne spele ei avgjerande rolle for å få den modige journalisten lauslaten. Skriv til politikarar, be media ha ryggrad til å skrive om saka. Det er ein av kollegaene deira som sit fengsla.

Eg var ein av dei som tenkte: Kva kan eg gjere? Dette innlegget er mitt vesle bidrag.