Vi trenger et helseregister for sjøfolk

Sjøfolk lever kortere, er sykere og skader seg oftere enn andre. Vi vet lite om hvorfor. Tiden har kommet for et helseregister for sjøfolk.

Dagens kunnskapsgrunnlag om sjøfolk og helse er preget av hull, skriver innsenderne. På bildet er Statsraad Lehmkuhl på vei ut fra Bergen da seilskipet startet sin jordomseiling i august i fjor.

Eivind Hansen Administrerande direktør, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen

Jon Magnus Haga Leder, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sjøfart er alvor. Hurtigruteskipet MS «Richard With» minnet oss nylig om kreftene i sving. En teknisk svikt ga tap av fremdrift og alle skipets 12.000 hestekrefter. Mørklagt havnet skipet i ukontrollert driv i Steinsundet ytterst i Sognefjorden.

Vi kan bare forestille oss hendelsesforløpet om bord. Alarmene. Kommandoene. Forsøkene på å få maskinen i gang. Stresset. Skuffelsene. Frustrasjonen. Den hektiske kommunikasjonen. Tiden som rant ut og frykten for hva som kom til å skje. Skipet gikk på grunn. Heldigvis kom ingen fysisk til skade. Samtlige tok sterke opplevelser med seg hjem i bagasjen.

«Vi må jobbe systematisk for at sjøfolk bevarer god helse gjennom hele livet», skriver Eivind Hansen (til v.) og Jon Magnus Haga.

Det kreves mye av sjøfolk. Kan vi gjøre mer for å støtte? Fungerer de tiltakene vi har på plass? Det enkle svaret er, det vet vi ikke. Vi mangler systematiske data.

Navigatøren er avhengig av maskinisten for fremdrift, av matrosen for dekksarbeid, av stuerten for middagsmat og av navigasjonskollegaen for avløsning. Helse er ingen privatsak til sjøs. Alle må virke. Og alle må virke sammen. I normaldrift og i nødssituasjoner. Når en sjømann blir syk, får det konsekvenser for andre om bord.

Arbeid til sjøs forutsetter en gyldig helseattest fra en godkjent sjømannslege. Attesten bygger på medisinsk seleksjon, som handler om å bruke medisinsk kunnskap til å gjøre systematiske risikovurderinger av helserelatert sikkerhetsrisiko til sjøs.

Hva er sannsynlighet for at navigatøren skal falle om, overse et lyssignal eller miste konsentrasjonen på vakt? Hva blir konsekvensen dersom denne hendelsen skulle oppstå? Påvirker hendelsen sjømannen selv? Påvirker hendelsen også andre om bord?

Risiko er en totalvurdering av ulike sannsynligheter for ulike konsekvenser. Er totalrisikoen akseptabel, får sjømannen en helseattest. Er risikoen for høy, kan sjømannen bli satt i land.

Les også Hurtigruten fikk «blackout» før det gikk på grunn

Avskilting er alltid siste utvei, når alle andre alternativer er uttømt. Kanskje kan sjømannen fortsette å seile sikkert med tettere oppfølging fra legen sin eller justering av medisinsk behandling? Kanskje kan risiko forebygges gjennom innskrenkninger i hvilke fartsområder sjømannen kan seile i eller hvilke funksjoner han kan ha om bord?

Medisinsk seleksjon er en smal sti med flere grøfter. Sjømannslegen må trå varsomt i sine vurderinger. Er legen for restriktiv, settes sjøfolk unødig i land. Lar legen risiko passere, påvirker det sikkerheten til sjøs. Sjømannslegens vurderingene må tuftes på kunnskap. Seleksjon uten kunnskap er diskriminering.

Dagens kunnskapsgrunnlag er preget av hull. Har vi utviklet et system for ubegrunnet forskjellsbehandling? Vi beveger oss farlig nær flere av grøftene, uten å vite om vi kanskje allerede har havnet nedi.

Et register ville gitt oss svarene vi trenger.

Grunnstøtingen til MS «Richard With» tidligere i august viser hvilke krefter som er i sving når uønskede hendelser skjer til sjøs, skriver innsenderne.

Vi må jobbe systematisk for at sjøfolk bevarer god helse gjennom hele livet. Vi må jobbe for at sjøfolk kan stå i jobb gjennom hele karrieren, og kan nyte en frisk alderdom den dagen de går på land.

Norge signerte Konvensjonen for sjøfolks arbeids- og levevilkår i 2006 med et mål om at sjøfolk skal tilbys så sammenliknbare helsetjenester som mulig med de tjenestene som blir tilbudt på land. 15 år har gått. Er vi i mål?

Når en sjømann blir syk, må han ofte klare seg selv. Skipet kan være dagevis fra neste havn eller utenfor rekkevidde av redningstjenester. Norske sjøfolk har over 20 ganger så stor risiko for å dø på jobb sammenliknet med nordmenn som arbeider på land, med høyere forekomst av sykdom, skader og psykiske plager.

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin på Haukeland universitetssjukehus har siden 2011 tilbudt telemedisinsk rådgivning til sjøfolk over hele verden gjennom tjenesten Radio Medico. Tjenesten har røtter tilbake til 1923 og har en lang og stolt historie i sykehuset. Det er mye helse i god veiledning pr. telefon. Spørsmålet vi må stille oss, er om vi kan bli bedre. Møter vi dagens behov til sjøs? Kan vi gjøre noe annerledes? Kan teknologi bidra til innovasjon av tjenesten?

Svaret handler om behovet for mer systematisk kunnskap. Det vi vet, er at helsetilbudet til sjøfolk ikke kan sammenliknes med helsetjenestene de ville fått om de var på land.

Les også «Havbyen Bergen» har satt seil

Norge er både en betydelig sjøfartsnasjon og en betydelig sjøfartsavhengig nasjon. Havet er hjemmet til 20.000 norske sjøfolk, et ukjent antall utenlandske statsborgere under norsk flagg og grunnlaget for Norges velstand. Bærekraft handler om mennesker. Også i fremtiden vil mennesker bo og jobbe på norske skip. Også i fremtiden vil Norge ha bosetting langs kysten.

Helse Bergen er sjømannens helseforetak. Vi er opptatt av å lære og forstå, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer.

Våre leger deltar for tiden som skipsleger på jordomseiling med Statsraad Lehmkuhl og i prosjekt One Ocean. Prosjektet er et samarbeid mellom akademia, næringsliv, myndigheter, helsevesen og frivillige organisasjoner i bergensområdet. Målet er kunnskap. Det er mye vi ikke vet. Vi må vi samle inn dataene vi trenger.

Haukeland universitetssjukehus jobber for å etablere et nasjonalt helseregister for sjøfolk for å analysere på dagens helseutfordringer til sjøs. Det er på bakgrunn av kunnskap at vi kan planlegge for fremtidens helsetjenester. Det er på bakgrunn av kunnskap vi kan utvikle mer kunnskapsbasert seleksjon, mer målrettet forebygging og mer skreddersydd helseoppfølging av den enkelte.

Forslag om register er for tiden til behandling i Stortinget. Vi venter i spenning og står klare til bidra.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.