La elevene få komme hit

Det er merkelig at byrådet vil busse elevene fra Christi Krybbe skoler ut av sentrum i stedet for å sende dem til et ledig lokale i skolekretsen.

Strømgaten 1 vurderes som aktuelt for bruk til barnehage, men den er tilsynelatende likevel ikke til vurdering som midlertidig løsning for elever, skriver innsenderen.

Torunn Olsnes Forelder ved Christi Krybbe og SV-medlem

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Byråd Linn Katrin Pilskog foreslår i BT 18. august blant annet at Strømgaten 1 «på sikt» skal bli ny barnehage eller ungdomsskole. Hun siteres i samme sak på at hun vil tilby barna på Christi Krybbe bussing til Fana, Landås eller Fyllingsdalen når skolen skal pusses opp.

Byråden nevner overraskende nok ikke Strømgaten 1 som alternativ erstatningsskole for Christi Krybbe skoler.

Oppussingen av Christi Krybbe skoler, Nordens eldste barneskole, er overmoden for å komme i gang. Skolen er for liten både inne og ute, lærerne har ikke skikkelige arbeidsplasser, og barna må ut av skoleområdet for å komme seg til SFO og gymsal.

Det er levert en utredning som anbefaler omfattende oppgradering slik at skolen kan bli det nærmiljøanlegget sentrumsfamiliene trenger. Det trengs nå at det blir fortgang i planene slik at skolen blir pusset opp før enda flere barn blir ferdige med barneskolen.

Strømgaten 1 ligger i skolekretsen, og vurderes som aktuelt for bruk til oppvekstformål, men den er tilsynelatende likevel ikke til vurdering som midlertidig løsning for de yngste elevene i kretsen, som altså heller skal busses til andre bydeler.

Det er en løsning som både blir dyr for kommunen og upraktisk for familiene, ikke minst fordi mange familier på Christi Krybbe baserer seg på gange, sykkel og kollektivtrafikk i hverdagen. Da blir det ekstra tungvint og dyrt å hente barn for tannlegebesøk, legebesøk eller ved sykdom, dersom skolen flyttes ut av lokalmiljøet.

Torunn Olsnes er forelder til to barn på Christi Krybbe skoler.

Byrådet har skrevet i sin plattform at det er et mål at alle skal få tilbud om barnehageplass innenfor egen eller nærmeste skolekrets. Det er bra for unger å kunne gå til skole og barnehage, det gjør dem trygge i nærmiljøet, og de blir godt kjent med andre barn i nabolaget før de skal begynne på skolen. Jeg stiller meg derfor undrende til at byrådet likevel vil legge opp til overkapasitet på barnehager i Bergenhus med begrunnelsen at «tilreisende arbeidstakere (...) ønsker nærhet mellom arbeidsplass og barnehage i hverdagslogistikken». Her motarbeider byrådet i praksis sitt eget mål om å la barn få et kortreist barnehagetilbud.

Dersom byrådet velger å benytte Strømgaten 1 til barnehage umiddelbart og ikke benytter muligheten som ligger i at det finnes et lokale i skolekretsen som kan brukes som erstatningsskole, går de ikke bare glipp av en god mulighet. Men de prioriterer de i praksis å tilby barn fra andre bydeler barnehageplass i Bergenhus på bekostning av tilbudet til skoleungene som bor i sentrum. Dersom de derimot benytter bygget til barneskole i utbyggingsperioden, og deretter kanskje også tar den i bruk som ungdomsskole, kan det hende de klarer å løse to problemer samtidig, til glede for barn og familier i Bergen sentrum.

Barnehageutbygging har vært viktig i mange år, men når vi kan lese at det er blitt 118 prosent kapasitet i bydelen, er det på tide å skifte fokus og prioritere skolebarna. La Christi Krybbe få ta i bruk Strømgaten 1 først.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.