Siden min 15-årsdag i februar har jeg søkt aktivt etter deltids- og sommerjobb. For det meste på dagligvarebutikker, fastfood-kjeder og andre butikker. Til sammen har jeg søkt 109 steder fordelt over Bergen sentrum og Åsane bydel. Jeg har ennå ikke jobb.

Noen av vennene mine har jobb. Når jeg spør hvordan de fikk det til, handler det om bekjentskap. Det er fint å se at andre unge får jobb. Selv bruker jeg mye tid og energi for å klare det samme.

I begynnelsen gikk jeg fysisk i butikker med søknad og CV i hånden for å gi et bedre førsteinntrykk. De fleste butikkene tok ikke imot søknaden. Jeg måtte levere digitalt, sa de. Etter at disse episodene gjentok seg gang på gang, sluttet jeg å gå fysisk i butikker.

Jeg har nå levert 109 digitale søknader. Jeg har skrevet en tilpasset søknad med CV til hver enkelt jobb, og avsluttet med «stiller gjerne til intervju». Enda har jeg ikke vært på et eneste intervju.

Av 109 søknader har jeg fått 17 svar. De få arbeidsgiverne som tar seg tid til å skrive tilbake, svarer med at de ikke ansetter personer under 18, eller at det er fullt hos dem. «Lykke til videre!», skrives det til slutt.

Det er kjipt å ikke få en sjanse i arbeidslivet grunnet alderen min. Jeg er en arbeidsom, aktiv og smart jente som virkelig er motivert til å arbeide. Ifølge Arbeidstilsynet har jeg som 15-åring lov til å ta arbeid som ikke er til skade for sikkerheten, helsen eller skolegangen min.

At ikke flere da tilrettelegger for unge arbeidere, skjønner jeg ikke. Jeg kjenner flere som meg, som ønsker deltidsjobb, men ikke får dette grunnet alder. Etter å ha levert et visst antall søknader og fått avslag på disse, er det naturlig å miste motivasjon til å fortsette jakten. Flere gode kandidater går dermed tapt.

Jeg håper med dette leserinnlegget at du som arbeidsgiver, vil gi oss arbeidssøkere under 18 år en sjanse. Det er mange flinke og dedikerte ungdommer der ute. Å ansette en ungdom gir mulighet for mange år som stabil deltidsansatt i en bedrift eller butikk. Det er vinn-vinn for alle parter.

Hilsen en jente på 15 år som vil jobbe.