Me skuldar kvarandre ein stor takk. Ein takk for å halde demokratiet levande. For at me saman har deleteke i Noregs største dugnad.

I skrivande stund ligg eg strak ut i senga og kjenner meg litt tom. Eg har den litt tomme kjensla ein har når valkampen nærmar seg slutten og det eigentleg ikkje er så mykje meir enn kan gjera. No får det breste eller bere.

Men den kjensla som er større enn tomheita, er eigentleg stoltheita. Stoltheita av å vera med på den største dugnaden i Noreg. For det er det valkampen er. Ein dugnad for demokratiet.

I seks veker har menneske over heile landet stått opp tidleg og gått seint til sengs. På kvart eit gatehjørne, kvart eit handlesenter, på ferjekaier og utfartsårer har det stått eldsjeler og delt ut flygeblad. På marknadar, bygdedagar, bydelsdagar, merkedagar og markeringar av alle slag har dei same eldsjelene rigga opp valbuer og plakatar og spreidd bodskapen sin.

Og sjølv om ein er konkurrentar, så er det likevel eit felles løft. Manglar det eine partiet straum, så får det kople seg på hjå nokon andre. Har det eine partiet kaffi og det andre bollar, så byr ein kvarandre. Når det regnar, plaskar og det knapt er ein kjeft å sjå utanom dei som står på stand, så er ein saman om elendet. Det er varme klemmar når ein treffest, og små diskret heiarop på kvarandre.

Når ein kjem heim att etter ferdig innsats, så kan ein ikkje kvile heilt endå. Då skal det delast ei gladsaksak frå nyheitene på Facebook, det skal klikkast like på ei endelaus rekkje av meiningsmålingar som er delt av venene dine og retweete noko partileiaren (eller rådgjevaren, mest truleg) din har delt på Twitter tidlegare på dagen. Ein skal og innom den skumle postkassa på Facebook. Meldingar frå folk du ikkje kjenner. Du vert kalla sosialisthore eller nazigubbe. Det stikk litt både i hjarta og i magen, men du står han av. For du trur på saka. For neste morgon er du klar til ny dyst.

Så må ein nemne skuledebattane. Skuledebattantane er demokratiet si fyrsteline. I månadsvis har dei tapre unge debattantane førebudd seg, trena på debatt, finpussa argumentasjon og sendt søknadar om fråvær grunna politisk arbeid. Dei reiser land og strand rundt. Og då stiller dei opp frå moderpartiet som sjåførar og heiagjeng, med matpakkar, overnatting og ein god klem – om debatten gjekk heilt åt skogen.

Dei friviljuge organisasjonane fortener og å bli løfta fram. Interesseorganisasjonar, paraplyorganisasjonar, diagnoseorganisasjonar og små rare saksorganisasjonar, som les partiprogramma, trillar terningar, stiller spørsmål om alt mellom himmel og jord – og bidreg til å løfte eit vell ting opp i offentlegheita. Og med det gjer demokratiet vårt betre.

Felles for oss alle er at me trur og meiner at vår politikk er den som dreg Noreg i riktig retning. Ingen som aktivt jobbar med politikk vil rive ned Noreg. Så rause må me vere med kvarandre. Sjølv om ein er ramlande ueinig med kvarandre.

Men mest av alt likevel. Eg er stolt av den tapre grasrota i alle politiske fargar som i kveld endeleg kan leggje beina på bordet. Mange av dei har jobba i vissheit om at kandidaten deira aldri kom til å få ein plass i riksforsamlinga. Likevel har dei stått på. Dag ut og dag inn.

