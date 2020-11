Frp bør dra på seminar med Natur og Ungdom

Det grønne skiftet åpner for gode vekstmuligheter for norske bedrifter. Vi har ikke råd til å være et haleheng, slik Frp foreslår.

Frp vil reversere økningen i CO2-avgiften. Ane Breivik mener det er gode grunner til at vi bør fortsette å øke den gradvis. Foto: Rune Sævig

Ane Breivik 1. nestleder i Unge Venstre og leder i Bergen Venstre

Tidligere i høst kritiserte Jon Georg Dale (Frp) en uttalelse fra Oslo Høyre. Dale mente at det så ut som om fylkeslaget hadde «laget resolusjonsforslag sammen med Natur og Ungdom».

Det var naturligvis et retorisk poeng fra Dale. Men i lys av Fremskrittspartiets forslag til alternativt statsbudsjett, håper jeg stortingsgruppen hans vil vurdere å invitere Natur og Ungdom til et resolusjonsverksted.

Frp kan lære at kvotekjøp slett ikke er det sikreste tiltaket for å kutte klimagassutslipp. Frp tar i sitt alternative budsjett til orde for å kjøpe klimakvoter for 290 millioner kroner, noe Dale har omtalt som en «billig forsikringspremie».

Vi kan ikke flagge ut utslippskuttene våre til andre deler av verden. Vi må først og fremst ta kuttene i Norge. Vi forpliktet oss til dette i Parisavtalen, og det er avgjørende for framtidig verdiskaping og næringsutvikling.

Jon Georg Dale og resten av Frp har mye å lære om klima, ifølge Ane Breivik. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Norge har et fortrinn innen fornybarfeltet, og de siste årene har vi elektrifisert stadig større deler av samfunnet. Det grønne skiftet åpner for gode vekstmuligheter for norske bedrifter.

Dersom vi skal utnytte posisjonen vår internasjonalt, må vi stille strengere krav til utslippskutt og bevilge mer til klimateknologi.

Vi har ikke råd til å være et haleheng, slik Frp foreslår.

Frp kan lære at karbonfangst og -lagring er helt avgjørende for å dra verdens utslipp mot null. Så godt som alle scenarioer som oppfyller Parisavtalen forutsetter negative utslipp, altså tiltak som fjerner CO₂ fra atmosfæren.

Enkelte utslipp, for eksempel fra sementproduksjon, klarer vi ikke å bli kvitt. Gitt Frp sin forkjærlighet for dyre motorveier, vil vi også trenge sement i fremtiden. Og her er karbonfangst og -lagring den eneste måten å kutte utslippene på.

Frp mener at regjeringens prosjekt for karbonfangst og -lagring er for dyrt og risikabelt. Men norske politikere har over mange år lagt til rette for pilotprosjekter og støttet opp om teknologiutvikling innen feltet. Det gjør oss godt rustet til å gå i gang med Langskip, det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Frp kan lære at CO₂-avgiften på petroleumsproduksjon er vellykket og bidrar til kostnadseffektive utslipp. Siv Jensen uttalte i april at det var «ufattelig at regjeringen ønsker å øke særnorske avgifter». Men den særnorske avgiften er klimapolitikk som fungerer.

CO₂-avgiften har bidratt til at Norge har verdens reneste olje, målt i produksjonsutslipp. Den gjør det lønnsomt for oljeselskapene å elektrifisere norsk sokkel, et tvingende nødvendig tiltak for at vi skal nå klimamålene.

Det grønne skiftet åpner for gode vekstmuligheter for norske bedrifter, skriver Ane Breivik. Foto: Privat

Frp går inn for å reversere økningen i CO₂-avgiften. Men det er gode grunner til at vi bør fortsette å øke CO₂-avgiften gradvis, med fem prosent årlig. CO₂-avgiften for petroleumssektoren er i dag på 491 kroner pr. tonn. Dette er godt under hva SSB mener er nødvendig for å kutte 50 prosent av norske utslipp innen 2030.

Ikke minst gir CO₂-avgiften inntekter til staten. Inntekter vi kan bruke til å finansiere alle hoppeslottene til Frp.

Frp kan lære mye av Natur og Ungdom. De kan lære om skogvern, siden de foreslår å nedskalere kjøp av skog for vern. De kan lære om naturmangfoldet i Arktis, siden de vil lete etter olje i det nordlige Barentshavet.

De kan lære om regnskogene, siden de vil fjerne hele den norske regnskogsatsingen.

Alt dette, og mye mer, kan Frp og Jon Georg Dale lære på seminar med Natur og Ungdom. Eventuelt kan Dale ta en telefon til sine tidligere kolleger i regjeringen. En regjering han var del av i seks og et halvt år.