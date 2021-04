Nei, vi må ikke lære oss å leve med korona

Jeg har selv sett hvordan et barn er blitt smittet i barnehagen og deretter har smittet resten av familien.

Det vil fortsatt ta noen måneder å få alle vaksinert. Inntil da må vi ha nedstenging, kanskje også i barnehager, skriver Olav Reikerås. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Olav Reikerås Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

9. mars hadde Halvor Næss, overlege og professor ved Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, et innlegg i BT. Han mener at vi bør åpne samfunnet og ikke holde stengt for å bekjempe koronapandemien.

27. mars har han slått seg sammen med Iver Mysterud, dr.philos. i biologi og Dag Bratlid, professor emeritus og barnelege. De gjør et nytt forsøk for å få åpnet samfunnet, denne gangen for barn og unge.

Les også Innlegget han svarer på: «Unge rammes hardt av tiltakene – ikke av pandemien!»

Titler kan si noe, men kan også brukes til å få innlegg i avisen. Ingen av disse er spesialist i epidemiologi eller mikrobiologi; som i dette tilfellet er de relevante fagområdene. Snarere kommer de med påstander som i høyeste grad bør diskuteres. De sier blant annet at myndighetene har gjort en stor feilvurdering ved å stenge ned for å hindre smittespredning og død, og at vi må lære oss å leve med korona. Men er det riktig, og må vi det?

De fremholder at frem til 21. februar i år hadde 2667 pasienter vært på norske sykehus med covid-19, 601 på intensivavdeling og 620 hadde dødd. Men de nevner ikke at grunnen til at få var behandlet på sykehus og at få var døde, skyldtes at vi stengte samfunnet ned 12. mars i fjor.

Da koronapandemien rammet oss for vel et år siden, gjorde Folkehelseinstituttet en «verste fall»-beregning. De kom frem til at rundt 22.000 pasienter kunne komme på sykehus og at mange av disse ville komme på intensivavdeling.

At få er døde av korona i Norge, skyldtes at vi stengte samfunnet ned 12. mars i fjor, mener Olav Reikerås. Foto: Privat

Nå, et år etterpå, ser vi at antall på sykehus, antall på intensivavdeling og antall døde er redusert til rundt en tidel av «verste fall», og er langt lavere enn i Sverige, som ikke stengte ned.

Det er i hovedsak de eldre som blir syke og dør av covid-19. Skulle vi da holdt samfunnet åpent for de yngre som knapt blir syke? Det kan virke som Næss, Mysterud og Bratlid mener det.

Les også Grensene skulle stenges. Likevel kom viruset inn på nytt. Slik kom den tredje bølgen til Norge.

Videre påstår de at barn, unge og studenter i dagliglivet stort sett er sammen med sine jevnaldrende. Derfor representerer de ikke noen stor smittefare for resten av samfunnet, spesielt ikke de eldre. Selvsagt er barn og unge i stor grad sammen med sine jevnaldrende utenfor hjemmet. Men barn og unge er også hjemme hos foreldre og søsken og kan smitte disse. Og skal vi tro BT 24. mars, fører hjemme-smitte til den største andelen smittetilfeller.

Da kan familien bringe smitten videre i samfunnet, og enkle påstander som forfatterne kommer med her, er alvorlige. Jeg har selv sett hvordan et barn er blitt smittet i barnehagen og deretter har smittet resten av familien, som muligens har smittet andre utenfor familien.

Til slutt hevder de at mye tyder på at covid-19 nå har blitt en endemisk sykdom, som influensa og forkjølelse, og at vi må lære oss å leve med det. Derfor kan vi ikke sette inn drastiske tiltak som nedstengning av samfunnet så fort vi rammes av et nytt eller mutert virus.

Nedstenging kan fortsatt være nødvendig, mener innsenderen. Dette bildet er fra Lagunen kjøpesenter tidligere i år. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Men igjen griper de til forenklinger. I påstanden skiller de ikke mellom pandemi og endemi (sykdom i begrensede geografiske områder). Kopper var en pandemisk virus sykdom til vi fikk fullvaksinert befolkningen. Da svant den hen hos oss. Men den fortsatte som endemisk sykdom i avgrensede deler av verden hvor befolkningen ikke var vaksinert, inntil den ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980.

Slik vil det også bli med covid-19. Den vil fortsette som endemisk sykdom. Men ikke hos oss, når vi blir fullvaksinert om senn. Det vil fortsatt ta noen måneder. Inntil da må vi ha nedstenging, kanskje også i barnehager. For også eldre liv betyr noe.

Innsenderen er kirurg og sitter i bystyret i Bergen for Senterpartiet, men har skrevet innlegget som privatperson.