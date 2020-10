Hvordan kunne nobelprisen i økonomi gå til noe så sært som auksjonsteori?

Muligens har ikke alle tenkt over at det faktisk er en auksjon de har deltatt i.

Boligmarkedet er den auksjonen de fleste av oss kjenner best, skriver artikkelforfatterne. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Malin Arve Leder for CBE og prorektor for utdanning på NHH

Eirik G. Kristiansen Instituttleder for Institutt for samfunnsøkonomi

De fleste tenker nok på Christie’s, Sotheby’s eller liknende når de hører ordet auksjon. Men auksjoner er så mye mer og finnes på de mest utrolige plasser. Derfor fortjener de nobelprisen.

Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, eller nobelprisen i økonomi som den blir omtalt på folkemunne, blir i år gitt til Robert B. Wilson og Paul R. Milgrom ved Stanford universitet i USA. De blir tildelt for prisen for sine teoretiske oppdagelser som har forbedret auksjoner i praksis.

For Norges Handelshøyskole er det ekstra stas at Wilson dessuten har vært æresdoktor ved NHH siden 1986. Han har besøkt Bergen flere ganger og jobbet med kollegaer her i byen.

Men for å gå tilbake til antikvitets- og kunstauksjonene der en auksjonarius står med en hammer og selger objekt til høystbydende: Første, andre, tredje gang: Solgt! Ja, det er en auksjon. En såkalt åpen auksjon. Men den type auksjon som de aller fleste nordmenn har deltatt i, er nok budgivningsrunden når de kjøper bolig. Muligens har ikke alle tenkt over at det faktisk er en auksjon de har deltatt i.

Professorene Robert B. Wilson og Paul R. Milgrom ved Stanford University vant nobelprisen i økonomi 2020. Her har de akkurat fått nyheten. Foto: KATE MUNSCH / Reuters

Andre eksempler på områder hvor auksjoner brukes, er når mobilselskaper kjøper frekvens, fiskere kjøper fiskekvoter, strømselskaper kjøper elektrisitet. Offentlige anbudsprosesser er også en form for auksjon, selv om denne går under benevningen lukket omvendt auksjon: Omvendt fordi staten ikke selger noe, men kjøper noe.

Lukket fordi ingen står og roper ut sine tilbud, men leverer dem i en lukket konvolutt. Eller nå i moderne tider, via e-post eller en internettportal.

Poenget med å bruke en auksjon er at den svarer på to fundamentale spørsmål: Hvem skal jeg selge til eller kjøpe av? Og til hvilken pris?

Disse spørsmålene illustrerer også hvorfor dagligvarebutikken ikke bruker auksjoner for å selge til oss forbrukere. De har allerede en god idé om hvem kundene er og hvilken pris de er villige til å betale for de forskjellige varene. I andre sammenhenger, som i eksemplene over, er det vanskeligere å svare godt på begge disse spørsmålene.

Dermed slår auksjonen to fluer i ett smekk. Du får både vite hvem du bør selge til og til hvilken pris. Ikke alltid lett å vite det når man har arvet en gammel vase av sin bestemor. Men legg den ut på finn.no og se hvem som er villig til å betale høyest pris for den.

Artikkelforfatterne Malin Arve, leder for CBE og prorektor for utdanning på NHH og Eirik G. Kristiansen, instituttleder for Institutt for samfunnsøkonomi. Foto: Privat

Noe av det som gjør auksjoner så fascinerende, er alt som kan gå galt hvis man ikke tenker på alle de små detaljene. Det er forskjell på en enkelt auksjon og en rekke auksjoner. Og om auksjonene foregår simultant eller i en spesiell rekkefølge, er ikke uvesentlig.

Selger et land frekvens i et mobilmarked med tre operatører, er det for eksempel forskjell på om de deler frekvensen inn i to eller tre deler. To deler blir det kamp om, mens tre deler kun krever litt koordinasjon. Det sistnevnte tjener ikke staten særlig mye penger på, noe flere land har fått erfare.

Hva skjer om du overvurderer objektets verdi? Dette har vi sett flere eksempler på innen offentlige anskaffelser. Sannsynligheten for at en bedrift som overestimerer en kontrakts verdi, faktisk blir tildelt kontrakten, er kanskje høy. Men det er også sannsynligheten for at leveransen går i bosset og bedriften går konkurs. Dette skjedde bokstavelig talt i en ganske illeluktende affære i Oslo for noen år siden. Hadde de spurt Wilson hva vinnerens forbannelse var, kanskje dette kunne vært unngått? Både for kommunen og bedriftens del.

Auksjonarius Hans Richard Elgheim solgte «Vampyr 2» for 11,8 millioner kroner på Munch-auksjon i Gamle Logen i Oslo i 2007. Men auksjoner er mye mer enn dette, skriver artikkelforfatterne. Foto: Heiko Junge / NTB

Wilson og Milgrom har vist at både offentlige og private oppdragsgivere som legger ut kontrakt på anbud for broer, veier og andre store prosjekt med usikker kostnad, bør legge ut mest mulig informasjon om undersøkelser de har gjort om grunnforhold og liknende. Da minsker usikkerheten, og i tillegg får alle konkurrentene tilgang til mest mulig lik informasjon. Dette reduserer vinnerens forbannelse, altså det fenomenet som oppstår når bedriften i kampens hete glemmer at sannsynligheten for å vinne er høyest når man har overestimert verdien.

For å avslutte med den auksjonen som de fleste av oss kjenner best: Boligmarkedet er et annet eksempel hvor god informasjon er viktig. Grundige tilstandsrapporter reduserer frykten, og risikoen, for å bli lurt. De gir i gjennomsnitt høyere priser til selger og gjør det lettere for kjøper å kjøpe den rette boligen.