Birkelundsbakken må bli tryggare no

Dagleg opplever vi som bur, går og syklar langs vegen, farlege situasjonar og nestenulukker.

Astrid Håvik og Sigrun M. Hjelle arbeider for å betre tryggleiken for folk mellom Birkelundstoppen og Paradis i Bergen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Sigrun M. Hjelle og Astrid Håvik Aksjonsgruppe for Birkelundsbakken

Nyleg las vi om korleis livet til småbarnsfaren Shailesh Narawane blei dramatisk endra, etter at han vart påkøyrd to gongar i eit overgangsfelt i Birkelundsbakken.

Historia hans er rystande. Diverre er vi som bur nær denne bakken, ikkje overraska over at dette kan skje her.

Det har skjedd fleire alvorlege trafikkulukker langs denne vegen. Dagleg opplever vi som bur, går og syklar langs vegen, farlege situasjonar og nesten-ulukker.

Birkelundsbakken er ein nesten 1,5 km lang og til tider svært bratt og uoversiktleg bakke, mellom Birkelundstoppen og Paradis. Nær 9400 bilar køyrer bakken kvar dag, ifølgje Statens vegvesen, og talet aukar.

Det er tre overgangsfelt over denne vegen. Ingen av dei har lysregulering eller fartsdumpar.

Aksjonsgruppa hengde opp banner i Birkelundsbakken på første skuledag. Foto: Privat

Fart er hovudgrunnen til at bakken er utrygg. Fartsgrensa er 50 kilometer i timen, men som også Narawane peika på, er det reelle fartsnivået betydeleg høgare.

Statens vegvesen målte i 2015 gjennomsnittleg fartsnivå til 57 km i timen oppover og 60 kilometer i timen nedover.

Vi som bur ved bakken, er i tillegg stadige vitne til at bakken blir brukt for å teste hestekrefter i motorsyklar og sportsbilar. Vi veit at fart drep: Vert du påkøyrd av ein bil i 50 kilometer i timen, har du berre 10 prosent «stor sannsynlegheit for å overleve».

Køyrer bilen i 30 kilometer, aukar sjansen for å overleve til 65 prosent.

Her bur vi, på begge sider av vegen. Ungane våre har Birkelundsbakken som skuleveg, eller går i barnehagen her.

Auken i trafikk kombinert med stor fart, gjer at vegen vert oppfatta som ein farleg nabo, og ei barriere for oss som vel å gå og sykle for å nå våre daglege gjeremål.

Hus bygde i ei anna tid, gjer at støy går ut over trivsel og kan påverke helsa. Vi opplever at desse problema er aukande.

Shailesh Narawane vart påkøyrd i eit gangfelt i Birkelundsbakken. Han fortalde historia si i BT torsdag i førre veke. Foto: Faksimile, BT 7. oktober

Vi er fleire som har skrive brev, over mange år. I oktober i fjor overleverte Aksjonsgruppa for Birkelundsbakken ei bekymringsmelding med 120 underskrifter til Statens vegvesen. Hovudbodskapen var også då at farten er for høg, og at overgangane er utrygge eller manglar heilt.

Sidan har fylkeskommunen overteke ansvaret for vegen, og svaret vi har fått så langt, er at det blir arbeidd med fartsgrensevurdering på denne strekninga, og det skal utarbeidast skiltplan. « (..) Me forventar at dette kan gjennomførast i løpet av våren 2021».

Kva tiltak vi endar opp med og når dei kjem, veit vi ikkje, og vi lever i redsle for at det før den tid skal skje nye ulukker, som Narawanes.

Vi krev trygge kryssingar, trygg skuleveg og ein betra situasjon for gåande og bebuarar, no!