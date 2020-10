Skabb er blitt et folkehelseproblem

Illustrasjonen viser skabb på menneskehud. Foto: Sciepro / Shutterstock / NTB

Emilia Hugdahl Spesialist i hud- og veneriske sykdommer og overlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Mange fastleger og hudleger vil være enig i dette utsagnet: Skabb er blitt et folkehelseproblem. Skabb gir en intens og utbredt kløe, som forstyrrer søvn og over tid påvirker skoleprestasjoner, jobbevne og familieliv.

Det er flaut og skambelagt med sosial isolering som resultat.

Mitt inntrykk er at helsemyndighetene bagatelliserer fremmarsjen og konsekvensene av denne lille midden i befolkningen.

Skabb er ikke definert som en seksuelt overførbar sykdom. Den kan smitte ved all form for direkte hudkontakt, men oftest ved intim kontakt. Tilstanden er ikke relatert til dårlig hygiene og forekommer i alle sosiale lag og aldre, både i småbarnsfamilier, studentkollektiv og på sykehjem.

Skabb er ikke meldepliktig, så det finnes ikke data om forekomst. Derimot har vi tall på legekonsultasjoner der det er satt en skabbdiagnose, samt tall på solgte pakninger med permetrinkrem. Tallene Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte i fjor, viser en formidabel økning i forekomsten.

I 2012 var det i underkant av 2000 konsultasjoner for skabb i Norge. Seks år senere hadde tallet økt til 6000.

Med det omfanget sykdommen nå har, må skabb kalles et folkehelseproblem, skriver overlege og spesialist Emilia Hugdahl. Foto: cfoto

Muntlige rapporter fra FHI, fastleger og hudleger gir ingen holdepunkter for at denne trenden har snudd, snarere tvert imot. Parallelt rapporteres det fra flere hold om behandlingssvikt, ikke bare i Norge, men globalt.

Førstelinjebehandling er permetrinkrem og benzylbenzoatliniment. Der det tidligere ofte var nok å ha på permetrinkrem i åtte timer, ser det nå ut til at kremen må være på i minimum 12–24 timer for å ha effekt.

Skabbmiddens økte toleranse for permetrin, gjenspeiles også i en betydelig økning i forskrivningen av ivermektintabletter, som brukes som andrelinjebehandling.

Etterspørselen etter disse tre legemidlene er så stor, at det stadig er tomt på apotekene på grunn av leveringsvansker.



Behandlingen av skabb kan bli svært kostbar, og det finnes ingen refusjonsordninger. Permetrinkrem og benzylbenzoatliniment er reseptfrie preparater, og prisen varierer derfor fra apotek til apotek.

En tube permetrinkrem koster for eksempel 339 kroner på Apotek 1 og 475 kroner på Vitus apotek. En pakke ivermektintabletter koster 552 kroner.

La meg ta et fiktivt, men typisk eksempel fra vår hudpoliklinikk: En mann trenger to tuber permetrinkrem for å smøre hele kroppsoverflaten. Behandlingen skal gjentas etter en uke, så han trenger to til. I tillegg skal konen og de tre barna behandles to ganger.

Totalt må familiefaren kjøpe 12 tuber for å gjennomføre standard førstelinjebehandling av skabb, og betale mellom 4000 og 5700 kroner for hele familien.

Så viser det seg at det er praktisk vanskelig å smøre hele kroppen på en god nok måte, og saneringen blir bare delvis gjennomført. Etter denne behandlingssvikten må han få ivermektintabletter. Han veier 90 kg og må ha tre pakker til 1656 kroner.

I mellomtiden blir besteforeldrene som har vært barnevakt, smittet, og det fører til at yngstesønnen blir smittet på nytt. Familien må nå gjennom en ny behandlingsrunde, denne gangen med kombinasjon av krem og tabletter, til rundt 10.000 kroner.

Dette er store utgifter for de fleste av oss. Noen har rett og slett ikke råd til behandlingen. Det kan være studenten i bokollektivet eller aleneforsørgeren uten fast jobb.

At pasienter ikke gjennomfører skabbehandlingen fordi det er for kostbart, er svært uheldig og bidrar til en negativ smittespiral.

Jeg mistenker at den labre oppmerksomheten rundt skabb og manglende refusjonsordninger for behandling, skyldes at skabb har lav status i sykdomshierarkiet.

Helsemyndighetene har et særskilt ansvar for å forebygge og behandle smittsomme sykdommer. Selv om skabb ikke er farlig, er det en sykdom med stor negativ påvirkning på livskvalitet.

Med det omfanget sykdommen nå har, må skabb kalles et folkehelseproblem.

For å bekjempe skabb, bør helsemyndighetene vurdere følgende tiltak: Informasjonskampanjer rettet mot både befolkningen og helsepersonell, sikring av tilstrekkelige leveranser av legemiddel til apotekene, samt innføre refusjonsordninger for billigere behandling.

Oppdatering: Etter at denne kronikken ble skrevet, ble det avgjort at man nå kan søke om refusjon for Scatol tabletter på blå resept.