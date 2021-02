Universell tannhelse vil styrke folkehelsen, ikke svekke den

Et universelt helsevesen har styrket folkehelsen. Det samme vil skje med tannhelsen dersom tennene blir likestilt med kroppen.

Tiden er overmoden for en universell tannhelsereform, mener Arbeiderparti-politikerne. Foto: Tore Meek, NTB

Espen Edvardsen Leder av Bergenhus Arbeiderpartilag

Marte Mjøs Persen Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland

Det er veldig lenge sidene skuddene i Sarajevo. Kulene som utløste den tragiske første verdenskrigen. Men vi må faktisk så langt tilbake i tid om vi skal kunne forklare hvorfor tennene ikke er likestilt med resten av kroppen.

I krigsåret 1914 var det et klart flertall på Stortinget for å gjøre tannbehandling til en del av sykekassen, datidens navn på folketrygden. Dessverre kom verdenskrigen, og etter den klarte tannhelsesaken aldri å komme like høyt på dagsorden igjen.

Arbeiderpartiet vil i valgkampen 2021 gjøre vårt for å løfte universell tannhelse høyt på den politiske dagsordenen igjen. Vi vil ha en reform som har full likestilling av tannhelse og annen helse som sitt sluttmål. Vi vil begynne utvidelsen av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne og utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

Espen Edvardsen, leder Bergenhus Arbeiderparti og Marte Mjøs Persen, ordfører og stortingskandidat for Ap. Foto: Ørjan Deisz og Tuva Åserød

Meningsmålinger tyder på at det store flertallet av Norges befolkning vil ha en ordning med universell tannhelse. Tiden er egentlig overmoden for en universell tannhelsereform. Og i år det det til og med kommet et forslag om en slik reform til Høyres landsmøte. Men der blir garantert ideen blankt avvist.

Det finnes også andre enn Høyre som er mot en universell tannhelsereform. En av dem er Kari Holte Tornes. I et innlegg i BT 14.02 viser hun omfattende kjennskap til organiseringen av den offentlige tannhelsetjenesten i perioden 1949-1984, men hva som er hennes argumenter mot en slik ordning er mer uklart.

Det kan virke som hun mener at en ordning med tannhelse inn i folketrygden vil føre til at folk slutter å pusse tennene og bruke fluor. Men et universelt helsevesen har styrket, og ikke svekket folkehelsen. På samme måte vil en styrket tannhelse være det klart mest sannsynlige resultatet av en universell tannhelsereform.

Kari Holte Tornes viser i sitt innlegg til at Sverige har gått vekk fra en ordning hvor de dekker «alt mulig.» Dette stemmer ikke. Sverige har siden 2008 utvidet sin ordning og gjort den mer universell, med blant annet et fast årlig beløp til undersøkelse og enkel behandling.

Nå, over 100 år etter første verdenskrig, er det på tide å starte jobben med å likestille tannhelse med helsen til resten av kroppen.