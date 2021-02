Kjære småbarnsforelder, denne er til deg

Vi er nok mer rammet av pandemien enn vi liker å gi uttrykk for. Her er litt trøst til foreldre i vest fra mødre i øst.

Dette er tiden for å være litt raus med seg selv, mener Ida Lindtveit Røse (til v.) og Kristine Banggren Gripsgård. Foto: Astrid Therese Theisen/Fredrik Bedsvaag

Ida Lindtveit Røse og Kristine Banggren Gripsgård Småbarnsforeldre og KrF-politikere

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kjære deg som får tilgriset grøt på klærne dine om morgenen av to kjærlige barnehender. Som tørker opp leverpostei-flekker fra gulvet. Som kanskje jobber fullt og skal deale med rødt nivå i barnehagen. Som elsker barna dine, men lurer på hvordan du skal klare å få livet til å gå rundt de neste ukene.

Som folk er vi mer rammet enn vi liker å gi uttrykk for. For de fleste er det naturstridig å være atskilt fra den større flokken. Som småbarnsforelder gleder man seg kanskje ekstra over leketreffene i helgen med vennefamilien.

«Vi vet ikke hva som rører seg i de tusen hjem for øyeblikket og hvilke konsekvenser pandemien har fått for det norske folk», skriver innsenderne. Foto: Heiko Junge / NTB (Illustrasjonsfoto)

Muligheten for litt egentid: Stikke til en venn, den ene timen man får på treningssenteret i løpet av uken, den årlige gutteturen. Små pustepauser som gir påfyll. Avlyst, avlyst og avlyst.

Reduserte åpningstider i barnehagen gjør at man må ta igjen en time jobb på kvelden etter at barna er lagt. Å gå seg en tur midt på dagen er et råd mange arbeidsgivere gir, utnytt dagslyset! Men da blir det enda en time med kveldsjobbing på kvelden.

Og etter den kveldstimen med jobbing er det ulltøy som må vaskes, matpakker som må smøres, babyer som må bysses.

Arbeidsgiverne bør være ekstra rause med småbarnsforeldrene nå, mener innsenderen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Vi vet ikke hva som rører seg i de tusen hjem for øyeblikket og hvilke konsekvenser pandemien har fått for det norske folk. Arbeidsgivere, dette er tiden for å se arbeidstakerne med et raust blikk gjennom skjermen på Teams.

Man glemmer de krevende småbarnsårene fort. Legg på isolasjon og nedstengning og permitteringer, så har man dagens hverdag for mange norske familier.

Les også Dette er de nye koronareglene i Bergen, Ulvik og Kvam

Småbarnsforeldre, dette er tiden for å gi seg selv rause blikk i speilet. Er det frister du ikke får levert på, flyter rotet, snakket du litt kjipere til barna eller partneren din enn det du burde, så er du ikke et mislykket menneske. Du har rett og slett ganske store oppgaver nå. Og du leverer mest sannsynlig varene helt topp.

Det er lov å tenke at ikke alt blir bra akkurat i dag. Med stadige nyheter om nye muterte virus.

Det er et stort nasjonalt regnskap som skal revideres etter at pandemien er over. Et regnskap som strekker seg utover de tingene vi kan måle; som antall tapte arbeidsplasser, permitteringer og antall smittede.

Nedstengningen har konsekvenser for vår psykiske helse. For våre relasjoner.

Kvinner som fødte under og i pandemien, må få oppfølging utover nasjonal standard, mener innsenderne. Foto: HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

I en tid hvor friheten er så innskrenket, vet familiene selv best hvordan de kan organisere sine liv. Det må likevel bygges et ytterligere støtteapparat rundt mennesker som er hardt rammet. Helsestasjoner rapporterer om økninger i barseldepresjoner.

Det er helt essensielt at kvinner som fødte under og i pandemien får mulighet til oppfølging utover det nasjonale standardprogrammet.

Selv om vi ikke med sikkerhet kan si at «alt blir bra», vet vi imidlertid en ting; akkurat denne halvtimen, denne dagen, denne uken vil passere. Så kanskje det kan tenne et lite håp hos deg. Du som er sliten småbarnsforelder – du er ikke alene. Vi er tusenvis både i øst og nå i vest. Selv om vi kan føle oss ensomme, slitne og lei, står vi sammen om mange av de utfordringene vi møter.

Men vi kommer ikke bort fra at vi er alene nå, likevel.

Men. Denne tiden vil også passere.