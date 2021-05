Ikke spør oss om råd hver gang vi kjøper noe!

Inntrykket er at det evalueres for å evaluere.

Alt mulig skal evalueres, men ikke alt kan måles i verdier mellom en og ti, mener innsenderen. Foto: Tero Vesalainen / Shutterstock / NTB

Thea Økland Nyborg, Bergen

Nå går det over alle støvleskafter hva som skal evalueres. Ringer jeg til Peppes for pizza hjem, får jeg en sms i etterkant om hva jeg synes om kontakten med firmaet. Bestiller jeg blomster til en god venn, kommer tilsvarende sms tikkende inn.

Samme er det med andre serviceinstanser man har kontakt med. Når man står på farten og har bestilt taxi fra mobil, renner det også inn en sms med evaluering av samtalen. Bestiller vi en ferie, skal også den evalueres. Listen over ting som skal evalueres, er nesten utømmelig.

Thea Økland er kritisk til dagens evalueringssamfunn. Foto: Privat

Ja, vi lever faktisk i et evalueringssamfunn. Barna må forholde seg til nasjonale prøver. Brukere og kunder må evaluere tjenester og varer av alle kategorier. Jeg lurer på hvor stor svarprosent disse firmaene og instansene får, og hva evalueringen brukes til. Hvis det bare er en liten andel som svarer, får man mest sannsynlig et skjevt bilde. Og hva skal man bli bedre og bedre på? Blir det aldri bra nok?

I dag mottok jeg en e-post med emne: Vi vil gjerne vite hva du mener. E-posten inneholdt blant annet: «Hva er du fornøyd med, og hva kan vi gjøre bedre?» «En rask kundeundersøkelse.» «Du vet best hva du ønsker fra oss. Og vi vil gjerne høre hva du er fornøyd med og hva vi kan bli bedre på. Det tar bare tre minutter å svare på spørsmålene.»

Jeg tenker på barn og ungdom som vokser opp med alt mulig som skal evalueres. Alt kan ikke måles i verdier mellom én og ti. Det er så mange andre variabler som betyr noe. Kanskje man kan vektlegge gode verdier i stedet. Verdier er selvsagt relativt og avhengig av mange faktorer. Uansett bør de ikke måles ved enhver anledning.

Mye evaluering kan for all del gi nyttig informasjon som kan brukes til å forbedre forhold og tjenester. Men det er den utstrakte bruken som er noe påfallende og invaderende. Man kan selvsagt velge det bort ved å la være å svare. Like fullt blir man påvirket av alle sms-ene og e-postene som inneholder en eller annen form for evaluering. Det krever sin oppmerksomhet.

Inntrykket er at det evalueres for å evaluere. Det speiler ikke et bedre samfunn.

