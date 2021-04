Korona har gjort meg mindre isolert

Endelig har jeg kunnet delta på foreldremøter og interessante seminarer.

Det er enorme muligheter for inkludering ved digitalisering, mener Camilla Måren. Foto: Privat

Camilla Måren Sandsli

I dagens digitale forelesning skulle vi diskutere i grupper hvordan vi har hatt det det siste året. Mange var modige og snakket om ensomhet. Selv brant jeg inne med mitt lystige syn på livet, det passet seg liksom ikke å melde at jeg har følt meg mer inkludert enn på lenge.

Koronaen har åpnet et hav med muligheter for meg.

Som enslig forsørger uten familie i nærheten, har jeg kunnet deltatt på foreldremøter for første gang, på møter i borettslag, studert ved siden av jobben, deltatt på interessante seminarer, kurs og foredrag, vært på konserter og trent sammen med andre. Alt dette fordi det har foregått digitalt.

Jeg har prestert og levert med engasjement på jobben og blitt tildelt flere nye verv og muligheter fordi jeg har kunnet være mer til stede. I det digitale rom.

Så, når vi etterhvert skal åpne opp igjen, gleder jeg meg selvfølgelig til dette, men håper vi kan ta med oss alt dette positive også post-pandemi. Det er enorme muligheter for inkludering ved digitalisering, ikke bare isolasjon, som har fått veldig mye fokus.

Det er ganske mange grupper som har levd liv i isolasjon før korona, men som endelig føler seg inkludert. Jeg håper vi klarer å favne alle i tiden som kommer. Det er enorme muligheter for bedrifter ved å vise fleksibilitet i form av større ressursutnyttelse. For skoler ved å tilby nettundervisning, for musikere og artister ved digitale kulturarrangement også i fremtiden.