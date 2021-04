Eg ønskte meg lyst hår, lys hud og å sjå «norsk» ut. Eg var så lei.

Mobbinga eg opplevde, var rasisme.

Jenny Guo Strømsnes, her på eit barndomsbilete, fekk ofte høyre at ho såg annleis ut enn dei andre på skulen: «Kor er den eigentlege mammaen og pappaen din?» «Ching Chong Kinamann.» «Gå heim og et ris, Jenny.» Foto: Privat

Jenny Guo Strømsnes Florø

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg er adoptert frå Kina. Fødd i Kina, oppvaksen i Noreg. Nyleg var eg invitert til å delta i ein samtale om rasisme, i regi av organisasjonen World Saving Hustle. Vi hadde ein fin diskusjon rundt temaet, og det var fleire historier eg kunne kjenne meg att i. Noko som inspirerte meg til å dele min historie:

Eg har alltid kjent på følelsen av å vere annleis. På barneskulen og ungdomsskulen var eg særleg utsett for å stadig få slengmerknadar om at eg såg annleis ut: «Kor er den eigentlege mammaen og pappaen din?» «Ching Chong Kinamann.» «Gå heim og et ris, Jenny.» Nokre etterlikna kinesisk mens dei såg på meg.

Slikt fekk eg høyre ofte. Fleire gonger ønskte eg meg lyst hår, lys hud og å sjå «norsk» ut. Eg var så lei. Eg var til og med sint for å ha blitt adoptert. Det vekte mykje negative kjensler hos meg.

Heldigvis har eg hatt venner og familie rundt meg som har gjort meg trygg på at det ikkje er meg det er noko gale med. Det er heller dei som må rakke ned på andre for å føle seg betre sjølv, det er noko gale med. Spesielt takk til mammaen min for det. Etter kvart som eg blei eldre, spakna mobbinga. Det same gjorde også følelsen av å ville sjå «norsk» ut.

Den seinare tidas fokus på rasisme retta mot folk med asiatisk opphav har fått innsendaren til å reflektere over eigne opplevingar. Foto: Jae C. Hong / AP

Rasisme treng ikkje nødvendigvis å vere hatkriminalitet, diskriminering eller mobbing. Rasisme finst òg i stereotypiar og fordommar ein har om andre menneske, som at «alle» asiatar er disiplinerte, intelligente og lydige menneske. Å vere av asiatisk opphav er liksom ein indikator på at ein er smart, ordentleg og flink.

Fetisjering og seksualisering av både kvinner og menn er òg ein type rasisme. Eg har også fått høyre tallause gonger «du er så eksotisk», eller at eg er ganske fin til å vere asiat. Det er ekstremt ubehageleg å bli komplimentert utelukkande fordi eg er av asiatisk opphav. Spesielt på ein seksualiserande måte.

Rasisme mot menneske med asiatisk opphav er så normalisert at for mange, til og med meg, er «asianhate» eit nytt omgrep. I dagleg tale, filmar og reklamefilmar (sjå for eksempel den nye Smash-reklamen!) blir det teikna feilaktige bilete av menneske med asiatisk opphav.

Vi må snakke meir om det. Eg må snakke meir om det. Vi må anerkjenne at det er rasisme eg/vi opplever. Det er eit faktum.

Mobbinga eg opplevde, hadde rasistiske røter. Det same gjeld førestillingar som at alle asiatar er så disiplinerte, flinke og lydige.

«Dette er meg, det er fint, og eg er stolt», skriv Jenny Guo Strømsnes, som i dag er 23 år. Foto: Privat

Eg eig korleis eg ser ut. Dette er meg, det er fint, og eg er stolt. Eg har lært meg at framfor å bli lei meg, sur og irritert når nokon snakkar til meg på ein måte som kan virke ignorant og uvitande , skal eg møte menneske med eit ope sinn. Folk er nysgjerrige, og det skal dei få lov til.

Det er trass alt betre at folk spør ein gang for mykje, enn at dei antar ting som igjen kan styrke fordommar og stereotypiar. Folk kjem alltid til å spørje meg om kor eg eigentleg er frå.

Poenget mitt her var ikkje å greie ut om ein tidlegare identitetskrise, men å sette fokus på kvardagsrasismen som kom til uttrykk gjennom mobbinga eg opplevde. «Uskuldige» påstandar og diskriminering, ofte bagatellisert og gløymt bort. Desse kan bidra til å halde oppe disse farlege fordommane og stereotypiane.

Sei frå! Irettesett om du høyrer uheldige formuleringar, stygge kallenamn og feilaktige fordommar. Ta dei ukomfortable samtalane, vis nulltoleranse for rasisme, anten den er retta mot asiatar eller andre marginaliserte grupper. Ein kan velje å konsekvent vere antirasistisk i sine næraste relasjonar, i sosiale medium, i jobbsamanheng.

Eit oppgjer med fordommar er eit oppgjer med rasismen!