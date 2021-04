Hvorfor må barna våre spise foran tv-en?

Skjermens passiviserende effekt på barna våre er selvfølgelig en del av regnestykket.

Innsenderen, Heidi Bøhagen, skal lede en samtale med forfatter og kritiker Bjørn Gabrielsen om barn og skjermbruk på Litteraturhuset tirsdag. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Heidi Bøhagen Programansvarlig ved Litteraturhuset i Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi er mange nyansatte på jobben, så vi har nettopp innført en rutine rundt lunsjen. Når klokken blir tolv, tar vi frem maten og samles for å sitte stille sammen i ti minutter. Det er ikke lov å snakke. Hvis noen glemmer seg, legger vi til straffeminutter. Når stilletiden er gjennomført, skrur vi på en tv og ser på den sammen til vi er ferdige å spise.

Vi håper denne nye ordningen vil skape et godt arbeidsmiljø, gode kollegiale relasjoner, samt en god opplevelse rundt spising og matkultur.

Neida. Dette er selvfølgelig bare tull. Men ikke helt. Dette er opplegget for lunsjen til min seksårige skolestarter. Det er også opplegget rundt lunsjen til barneskoler og skolestartere i hele landet. Detaljene varierer noe, men at barna settes foran en tv i lunsjpausen er helt standard.

På jobben min snakker vi alltid om at vi burde ta oss tiden til å spise lunsj sammen, fremfor foran skjermen på pulten. Sistnevnte skjer ofte, men vi er alltid litt gladere og mer fornøyde når vi spiser sammen.

På helsestasjonen får vi høre hvor viktig det er for familien å samles rundt bordet til måltidet for å skape samhold og bygge gode relasjoner, både til hverandre og til maten. Kostholdsekspertene forteller oss at vi ikke skal spise foran tv-en, fordi vi blir distrahert fra følelsen av sult og metthet, og ender gjerne med å spise enten mer eller mindre enn vi trenger. Unntaket ser ut til å være på barneskolen, der skjerm og spising er innført som en rutine.

«Som småbarnsmor har jeg null problem med å forstå at skjermen som så effektivt passiviserer barn, er svært forlokkende», skriver innsenderen. Foto: NTB / Shutterstock

At dette åpenbart er en praktisk og behagelig løsning for de voksne, bestrider jeg ikke. Som småbarnsmor har jeg null problem med å forstå at skjermen som så effektivt passiviserer barn, er svært forlokkende. Gudene skal vite hvor mange ganger jeg sier: Sitt ordentlig, ikke rop, ikke gris, slutt å tulle, i løpet av én middagsøkt her hjemme. Men jeg setter de ikke foran en skjerm i stedet.

Jeg tar rollen som en slags kaospilot som forsøker å holde ro, og en samtale i gang om dagen vi har hatt, og maten vi spiser. Ikke fordi jeg nødvendigvis synes det er så gøy – ofte er det krevende og stressende – men fordi jeg som voksen føler det er min plikt å gi barna gode og sunne vaner rundt alt fra personlig hygiene til fysisk aktivitet.

De kommer til verden så uferdige, disse barna. Og jeg forsøker å innprente noen gode rutiner og regler. Det er et strev og et slit, men jeg håper det vil lønne seg.

En familie og en barneskole er to ganske ulike ting. Førstnevnte er en sårbar enhet, mer eller mindre knyttet sammen av kjærlighet. Sistnevnte er en institusjon der folk er ansatt for å jobbe med å gi barna våre gode forutsetninger for livet videre.

Det finnes mange grunner til at en familie ikke har ressurser og mulighet til å følge opp barna på en best mulig måte. Men det kan ikke sammenliknes med de kravene vi stiller til skoleverket og politikerne. Det er nettopp de sårbare barna som trenger den beste skolen. Det er de som ikke har gode, sunne rutiner rundt matkultur og sosialisering hjemme, som trenger det mest i skoletiden.

Dette kan synes som en detalj for mange, og det er selvfølgelig bare en del av et større bilde. Skjermbruk og barn bør problematiseres. Men jeg tror det er enormt viktig at skoleverket og politikerne møter motstand på argumenter om manglende ressurser når bruk av skjerm i skoletiden diskuteres.

Det vil si, manglende ressurser vil de færreste gå med på. Man bruker ord som «pedagogisk innhold» og «digital kompetanse». Men at skjermen har en hypnotisk, passiviserende effekt på barna våre, er selvfølgelig en del av regnestykket. La oss si det som det er, og starte diskusjonen derfra.