Mer forskning for bedre hjernehelse

Mer kunnskap om hjernen vil motvirke sykdom og øke forståelsen av det å være menneske.

Hjernesykdom rammer én av tre nordmenn, skriver innsenderne. Illustrasjon: Shutterstock/NTB

Debattinnlegg

Nils Erik Gilhus Professor i nevrologi UiB, legeforsker Haukeland universitetssykehus, leder for forskningsutvalget i Hjernerådet og styremedlem i Nansen Neuroscience Network

Clive Bramham Professor ved UiB, leder Nevrovitenskapelig forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin, president i Norsk Nevrovitenskapelig Forening og styremedlem i Hjernerådet.

Hjernen representerer et utrolig komplekst system med sine 100 milliarder celler, og der hver celle har kontakt med flere tusen andre. Alt er komprimert i et organ som bare veier litt over en kilo.

Hjernefunksjonen har bestemt menneskets rolle i universet. Samtidig er hjernen sårbar for sykdom. Sykdommer og skader i hjernen er utfordrende å behandle, blant annet fordi selv lette endringer kan gi betydelige symptomer.

Hjernen er følsom. Den har begrenset reservekapasitet, og det dannes knapt nye hjerneceller.

Hjernesykdom rammer én av tre, og så mye som en fjerdedel av all sykdomsbelastning i Norge kan tilskrives hjernesykdom. Med flere eldre vil denne andelen øke ytterligere.

Heldigvis kan vi takket være forskning nå drive MS-skader i hjernen effektivt tilbake, og to tredjedeler av alle med epilepsi blir anfallsfrie med medikamenter.

Forskning på hjernen er i sterk vekst internasjonalt. Nye teknologier som cellebiologi og hjerneskanning, gir fantastiske muligheter. Kombinasjonen av ulike teknikker og fagfeltovergripende prosjekter har vist seg å være særlig verdifull i hjerneforskning, nettopp fordi hjernen er så kompleks.

I Norge er Moser-gruppen med sin nobelpris et fyrtårn, men ved alle universiteter og universitetssykehus deltar en rekke miljøer i den internasjonale forskningsfronten for å fremme hjernehelse.

Alzheimers sykdom, hjerneslag og MS er alvorlige og vanlige sykdommer der ny forskning utvilsomt vil bedre utsiktene. En blodpropp til hjernen kan i mange tilfeller løses opp ved tilførsel av medikament, eller fiskes ut av hjernen med et kateter ført inn i blodåren. I løpet av minutter kan pasienten gå fra å være lammet og uten tale, til å være nesten restituert, selv om behandlingen hos de fleste ikke er så vellykket.

I en pågående studie for alvorlig MS, sammenliknes stamcellebehandling med de mest effektive medikamentene. 44 pasienter er inkludert hittil, halvparten har fått stamcellebehandling, som utføres i Bergen.

Der genfeil er årsak til hjernesykdom, har vi hos sjeldne pasienter startet behandling som ledd i forskningsprosjekt.

Nils Erik Gilhus (til venstre) er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og legeforsker ved Haukeland universitetssykehus. Clive Bramham er professor ved Universitetet i Bergen og leder Nevrovitenskapelig forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/privat

Forskningsdagene 2020 tar utgangspunkt i hjernen og hjerneforskning. Dette gir en forventning om økt satsing på hjerneforskning i Norge. En slik målrettet og øremerket satsing må omfatte Forskningsrådet, universitetene, helseforetakene og øvrig offentlig forvaltning. Den må støttes av øvrige aktører, som brukerorganisasjoner, stiftelser, faglige foreninger og ideelle foretak.

Vi ønsker å lansere konkrete tiltak for å styrke forskningen nå. Det bør øremerkes nye midlertidige stillinger for unge hjerneforskere. Nasjonalt bør det lyses ut minst 30 stillinger årlig for forskningsstipendiat eller postdoktor i regi av Forskningsrådet.

Regionalt og lokalt bør helseforetak og universitet gå sammen om en strategisk satsing på hjerneforskning. Det bør settes av vesentlige øremerkede midler for å rekruttere unge midlertidige forskere, og også for drift av prosjekter.

Samarbeidsorganene i hver region bør sammen med hvert enkelt foretak sikre hjerneforskningen økt og tilstrekkelig stor plass.

Vi har en nasjonal forskerskole innen hjerneforskning som har medvirket til gode resultater. Støtten fra Forskningsrådet avvikles i 2021. Det er nødvendig at aktuelle institusjoner går sammen for å sikre fortsatt drift av denne skolen.

Neste år vil rådet lyse ut forskerskoler med et nytt perspektiv, og nevrologi peker seg ut som et tema. Behandling av pasienter med hjernesykdom har stor relevans for arbeidslivet, og en slik forskerskole vil kunne knyttes til profesjons- og spesialistutdanningen.

Programmer for å sikre finansiering over tid for de beste hjerneforskningsgruppene, må etableres. Faste forskerstillinger er nødvendige for å utvikle nye metoder og oppnå større forskningsgjennombrudd. Finansiering over tid vil fremme tverrfaglighet fordi relasjonsbygging krever kontinuitet.

Nasjonale nettverk knyttet til forskning på utvalgte sykdommer, må utvides. Pasienter og pårørende er viktige pådrivere, både som brukerrepresentanter i forskningsprosjektene og i arbeidet med å finne støtte til finansiering. Neuro-SysMed og ParkinsonNet er gode eksempler på nasjonale nettverk med forskning som deloppgave.

Aktiv forskning og ledende forskningsgrupper må knyttes til praktisk utnyttelse av resultatene. Nansen Neuroscience Network fremmer innovasjon ved å samle de viktigste aktørene fra forskermiljøene, institusjonene og næringsliv. Dette nettverket må sikres tilstrekkelig finansiering.

Pasienter med en lang rekke hjernesykdommer vil i løpet av de neste årene få nye behandlingsmuligheter som følge av forskning som pågår nå. Hvor raskt og effektivt dette skjer, avhenger av hvor sterkt vi satser.