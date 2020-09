Vil du si nei til flyktningene? Se for deg dette.

Du rømmer fra Norge med to av dine tre barn.

Jeg håper alle anstendige mennesker ser den komplette galskapen i det som skjer i Europa nå, skriver Hanne Hezlein-Lossius. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Hanne Heszlein-Lossius Lege

Hjemmet ditt er ødelagt, ektefellen din er død, og det siste barnet har du ikke råd til å ta med deg. Etter å ha gått fra Oslo til Sverige, får du beskjed om at du må vente i en teltleir på resten av livet ditt.

Du venter i fem år. Så brenner den ned.

Alt du vil, er å komme deg til Danmark, hvor din tante bor, og hvor ditt tredje barn har vært de siste to årene. De har en leilighet og plass til dere.

Datteren din snakker et nytt språk. Norsken hennes er blitt rar. Du har ikke sett henne på seks år. Hun er ikke langt unna, livet er kort, særlig når årene stjeles fra dere. År dere aldri får tilbake.

Det spiller ingen rolle om du vil hjem. Det spiller ingen rolle – for nå skal du hjelpes der du er! Du skal inn i et nytt telt i en ny leir.

En del mennesker i Japan protesterer mot at dette skal skje med deg. Du ler litt av hvordan ditt liv blir en stor debatt i Tokyo. En japansk forsker ber dine forsvarere om å tenke på andre mennesker, også. Han har nemlig sett mennesker dø i Sentral-Afrika.

Politikere fra Portugal, Italia og Spania ivrer etter å hjelpe deg der du er. De sender penger til Sverige, slik at Sverige kan fortsette å holde deg innesperret. Og ved å hjelpe deg der du er, kan de hjelpe Sverige med å sperre inne veldig mange flere der du er.

Det er den beste måten å hjelpe på, sier de.

Kina sender 20 leger og sykepleiere nordover til Sverige. De lander med toppmoderne utstyr på flyplassen i Stockholm og setter opp en klinikk inne i den nye leiren. Du skjønner ikke hva de sier.

Du lager en plakat: «Jeg vil ikke ha mat eller helsehjelp! Jeg vil ha frihet». Politiet sprayer deg og ungene med en vannkanon. Russiske TV-reportere sender det hele direkte, og noen i Russland sier at «slike mennesker vil vi ikke ha her. Send dem tilbake til Norge.»

Du er ikke i Russland. Du er i Sverige, men skulle ønske du var i Norge. I huset ditt.

Du ser organisasjoner samle inn penger fordi teltet ditt har brent opp, og kjenner igjen din egen sønn på bildene fra innsamlingene. Bildet som ble tatt av ham like etter at pappaen hans ble drept. Han ser bedre ut nå, men du orker ikke si ifra.

Du ser amerikanske leger si på TV at de tror du vil få det bedre nå. Denne leiren er bedre enn den som brant. Du tenker at du er da faen meg professor i psykiatri, og vet vel selv best.

Men så mottar du SMS-en som sier at hvis du ikke flytter inn i den nye leiren, mister du plassen din i asylkøen. Køen du har stått i de fem siste årene, uten å rykke nærmere. Du har ikke noe valg.

Men vi som tilfeldigvis ikke sitter i disse leirene, har et valg. Vi kan velge å snu ryggen til skjebner som tilfeldigvis ikke er våre egne.

Vi kan velge å si ifra.

Vi kan velge å handle.

På en uke har vi bygget ferdig «hjemmene» til 13.000 mennesker. Raskere enn folk velger gardiner til villaene sine.

Internér dem der de er og kall det hjelp i nærområdene.

Jeg håper alle anstendige mennesker ser den komplette galskapen i det som skjer i Europa nå. Og jeg håper dere velger å agere. Stem vekk politikere som jobber for at dette skal være vår virkelighet i 2020.

Denne teksten ble først publisert på Facebook.