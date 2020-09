De permitterte kan ikke ta ansvaret alene

Også arbeidsgivere må sette seg inn i regelverket.

Ingrid Husevåg Døskeland ved Robin Hood Huset i Bergen har snakket med mange permitterte arbeidere de siste månedene. Hun opplever at det er en urovekkende mangel på kunnskap om reglene om permittering blant arbeidsgiverne. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ingrid Husevåg Døskeland Rådgiver og nestleder ved Stiftelsen Robin Hood Huset

Det er global unntakstilstand, og i Norge er flere næringer i krise. Siden mars har over en halv million borgere søkt om dagpenger, lønnskompensasjon og forskudd, og fremdeles er over 200.000 personer registrert som arbeidssøkere.

På Robin Hood Huset har vi gjort det vi kan for å hjelpe folk med prosessen. Dessverre ser flere arbeidsgivere nå at utsiktene ikke er lyse, og at det er på tide å gå fra permitteringer til oppsigelser.

Permittering er i liten grad lovfestede regler, men baserer seg på tidligere praksis, dommer og avtaler. De aller fleste bedriftsledere og HR-avdelinger har heldigvis ikke trengt å sette seg så nøye inn i regelverket rundt permittering før våren 2020.

Dessverre er det arbeidere som nå merker konsekvensen av tynt kunnskapsgrunnlag. For eksempel kunnskapen om at en oppsigelse fra arbeidsgiver under permittering, fører til at vanlig lønns- og arbeidsplikt trer inn ut oppsigelsestiden.

Permitteringen er med andre ord avsluttet idet oppsigelsen kommer frem til mottaker.

Denne informasjonen er ikke vanskelig å finne. Den ligger i klartekst på blant annet Arbeidstilsynet sine informasjonssider om permittering og i Hovedavtalen mellom LO og NHO (§ 7-1) for de organiserte, og de ansatte ved landets Nav-avdelinger opplyser deg gjerne om du tar kontakt.

Likevel er vi ukentlig i kontakt med ansatte ved flere store og mellomstore bedrifter i bergensområdet som har fått en annen beskjed av sin arbeidsgiver.

En permittert arbeider som fortsetter å sende meldekort og få utbetalt dagpenger som normalt etter en oppsigelse, vil ha hevet denne ytelsen urettmessig. De vil ende opp med et tilbakebetalingskrav fra staten, med hele dennes innkrevingsapparat i ryggen.

Arbeideren er selv ansvarlig for å kreve inn lønnen de har rett på fra arbeidsgiver og dennes juridiske team, uten at det ytes offentlig hjelp til prosessen (lønnskrav omfattes ikke av ordning om fri rettshjelp).

Er man fagorganisert, kan man forhåpentligvis få hjelp av sin organisasjon.

Det beste er likevel om man unngår hele problemstillingen, ved å gjøre både bedrifter og arbeidere klare over sine rettigheter og plikter. Her kan både fagforeninger, arbeidsgiverforeninger, Nav og Arbeidstilsynet gjøre en innsats, og informere aktivt om gjeldende regler.

Dette er ikke et ansvar som bør ligge på permitterte arbeideres skuldre.