Godt nytt år, Vestland!

Frykten for sentralisering er forståelig.

Høyres to toppkandidater i Hordaland, statsminister Erna Solberg og stortingsrepresentant Ove Trellevik, har forfattet denne «nyttårstalen». Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Erna Solberg Statsminister, Norge

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Hordaland (H)

Det er nå lysere tider i sikte selv om pandemien har satt sine spor. En helt formidabel innsats både fra dere i helsevesenet og fra resten av befolkningen har gjort at vi er bedre stilt enn mange av våre naboland. At Vestland reiser seg igjen er viktig for landet, og vi i Høyre skal fortsette med å gjøre dette så enkelt som mulig.

Konsekvensene av koronapandemien har vært dramatiske for mange. Flere har mistet jobben sin eller deler av inntekten, flere sliter mer med ensomhet enn før, og de unge har fått redusert både skole- og studietilbud. Enkelte har også mistet en av sine kjære. Vi skal likevel reise oss igjen. Vi har gode muligheter til å bidra her vest. Disse mulighetene skal vi sørge for å utnytte godt.

Vestland er godt rigget for å nå målet om å bli Europas ledende region for innovasjon, forskning og utdanning. Spesielt gjelder det for havnæringene våre. Vår solide kunnskap og sterke næringsklynger skal bidra til vekst og utvikling. Vestlandet er kombinasjonen av sterke distrikter med naturressurser og bysentre med sterke utdannings- og forskningsmiljøer. Vi har svært gode forutsetninger for å lykkes.

Kyst- og bygdeurbaniseringen er avgjørende for at Distrikts-Norge skal vokse og utvikle seg. På slike steder oppstår det også viktig kunnskapsutveksling mellom folk. Sterkere fagmiljøer bidrar til at næringer vokser og til at innbyggerne får bedre og mer tilpassede tjenester. Dette er også viktig for å bidra til innovasjon, nyskapning og nyetableringer i næringslivet. Av alle verdikjeder som vi i Norge skal leve av fremover, har Vestland naturlige konkurransefortrinn i de fleste.

Frykten for sentralisering er forståelig. Bergen på sin side er bekymret for at Oslo tar veksten fra Bergen. Småbyene og tettstedene våre er bekymret for Bergen tar veksten fra dem. Vi deler alle disse bekymringene over en utvikling vi har sett i over 100 år. En hovedstad er i seg selv attraktiv og derfor også pr. definisjon sentraliserende. Samtidig har distriktene mange fortrinn – de må utnyttes bedre.

Det samme gjelder en viktig regionby som Bergen og distriktene i Vestland. Vi må satse videre på attraktive lokalsamfunn. Der trivsel og folkehelse er sentralt. På den måten får folk lyst til å flytte til og bli boende i kommunen.

Vi har allerede svært mange slike attraktive tettsteder og småbyer. Gode eksempler er tettsteder som Glesvær, Langevåg, Etne, Gloppen og småbyene Florø, Førde, Måløy og Odda, for å nevne noen. Slike steder tiltrekker seg både næringsliv og nye innbyggere. Det er slike attraktive tettsteder og småbyer som skal bidra til å gjøre det litt mindre interessant å flytte til Oslo.

Glesvær er et eksempel på et attraktivt sted i Vestland, mener innsenderne. Foto: Svein Erik Furulund (arkiv)

Flyttestrømmene til østlandsregionen er større enn til vestlandsregionen. Dette kan vi gjøre noe med. Høyre jobber kontinuerlig med å styrke den kommunale selvråderetten for å bedre tilfredsstille de lokale behovene. Det er ikke alle som ønsker å bo i blokk og rekkehus. Derfor vil vi for eksempel gjøre det lettere å kunne bygge hus på hjemgården for de unge som vil etablere seg. Det er ikke statens oppgave å bestemme hvor du skal bo, men vi kan bidra til å gjøre det litt mer fristende.

Høyres mål med familiepolitikken er å gi familiene muligheter til å bestemme mest mulig selv. Innbyggerne i Vestland skal behandles med respekt ut ifra sine personlige behov. Ingen skal oppleve å være en kasteball mellom sykehus og kommunen. Vi må ha helsefellesskap mellom helseforetakene og kommunene som hører til. Elevene våre skal ha en skole med kvalitet og kunnskap, der alle får de samme mulighetene til å lykkes. Og innsatsen må settes inn tidlig nok, slik at flere elever kjenner læringsglede, og flere fullfører og består skoleløpet.

Vi har alle muligheter for å skape ny vekst og optimisme i Vestland. Nærhet mellom vestlandspolitikerne, næringslivet, forskningsinstitusjonene og ulike organisasjoner har stor effekt. Dette er viktig når man står overfor krevende tider som krever nytenkning, samarbeid og handlekraft. Vestlendingen er ansvarlig, selvstendig og har en vilje til å nå mål – da skal ikke staten stå i veien.

Vi skal nå gjennomføre mer av det som gjenstår i regjeringserklæringen, og følge opp det vi allerede har vedtatt. Så vil vi ta med erfaringene fra syv år i regjering, sammen med vår ambisjon for Vestland, i arbeidet med nytt valgprogram for Høyre for kommende stortingsperiode.

Takk for solid innsats i året som har gått, og godt nytt år!