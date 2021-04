Nå står USA foran en «utrensking», hevdes det

Russiske propagandakanaler har blitt et fyrtårn for vestlige ekstremister. Sammen skaper de et mørkt og konspiratorisk verdensbilde.

Bildet er fra et Trump-valgmøte i Oregon city 7. september 2020. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS / NTB

Natt til 10. juli 2016, ble 27 år gamle Seth Rich skutt ned og drept i nærheten av hjemmet sitt i Washington, D.C. Mye tyder på at han ble offer for et ransforsøk. Drapsmannen ble aldri funnet.

Seth Rich var bare ett av 138 drap i den amerikanske hovedstaden dette året. Men det var det eneste som raskt ble utgangspunkt for en hel industri av konspirasjonsteorier: Rich hadde nemlig nylig begynt å jobbe i Demokratenes valgkamporganisasjon. Kunne han ha blitt tatt av dage for at han ikke skulle avsløre planer om valgfusk? Kanskje på ordre fra Hillary Clinton selv?

John Færseth er medieviter og forfatter og har nylig gitt ut boken «Fyrtårnet i øst – Putins Russland og vestlige ekstremister». Foto: Privat

Selvbestaltede «journalister» og «etterforskere» kastet seg over familien. Den fikk det ikke lettere av at Roger Stone og andre ledende figurer i Trumps valgkamporganisasjon og i det republikanske partiet, kom med liknende spekulasjoner. Noe som viste hvordan den høyreorienterte konspirasjonskulturen var i ferd med å bli integrert i det republikanske partiet.

Seth Rich gikk raskt fra å være medarbeider, til å være et ledende medlem i Demokratenes nasjonalkomité. Familie og venner forsøkte å takle sorgen og oppmerksomheten ved hjelp av makaber humor. De «spøkte» om at Rich ville være forfremmet til Hillary Clintons visepresidentkandidat i løpet av noen uker.

Konspirasjonsteoriene fikk ekstra oppmerksomhet av en urelatert hendelse: Fire dager etter drapet overleverte det som etter alt å dømme var russiske hackere, et stort antall stjålne e-poster fra det demokratiske hovedkvarteret til varslerorganisasjonen Wikileaks.

E-postene røpet forsøk på å svekke kandidaturet til Bernie Sanders og ble svært pinlige for demokratene. I tillegg satte de i gang konspirasjonsteorier om «Pizzagate». At referansene til «pizza» i e-postene avslørte en overgrepsring i det demokratiske partiet. Altså en av forløperne for Qanon-fenomenet.

Wikileaks-grunnlegger Julian Assange snakker her på den russiske kanalen RT. Han bidro til å styrke spekulasjonene om at Seth Rich var kilden til e-postene. Foto: RT via AP video / NTB

Julian Assange og Wikileaks bidro kraftig til å styrke spekulasjonene, da Assange mer enn antydet i et intervju at Seth Rich var kilden til e-postene, og at det var derfor han var blitt drept. Assange tilbød også 20.000 dollar for informasjon om drapet. Wikileaks fulgte også opp med flere sarkastiske Twitter-angrep mot Seth Richs familie da disse på et tidspunkt ikke orket mer og bad om hjelp til å håndtere media.

Også de russiske propagandakanalene Sputnik og RT kom raskt på banen. Fra et russisk perspektiv var drapet og konspirasjonsteoriene avgjort en gyllen anledning til å avlede oppmerksomhet fra sin egen rolle. Selv den russiske ambassaden i London omtalte Seth Rich som «Wikileaks-informant» i en Twitter-melding.

I en rekke kommentarartikler om saken på RT ble det hevdet at «Rich-sporet» var langt mer interessant enn «konspirasjonsteorien» om russiske hackere, og at Seth Rich skulle ha vitnet få timer etter at han ble drept. Mange av kommentarene var signert av Robert Bridge, fast bidragsyter til Russia Insider. Et grovt antisemittisk nettsted, som til tross for navnet vanligvis anses som en del av alt-right-bevegelsen.

RT og konspirasjonsverdenen har i mange år utgjort et «økosystem» der man siterer, lenker og henter saker fra hverandre. Ved å vise til vestlige alternativmedier som kilder slipper RT å fremstå som opphav til drøye påstander. For vestlige konspirasjonsteoretikere, alt-rightere og ekstremister som blir utropt til «analytikere», «journalister» og «eksperter», betyr dette økt troverdighet og et mye større publikum.

«Konspirasjonskongen» Alex Jones protesterer her mot koronatiltakene i USA. Han har funnet sammen med russisk ytre høyre i kampen mot globalistene. Foto: NURI VALLBONA / REUTERS / NTB

I noen tilfeller ser det også ut til å dreie seg om sympati for et land og regime som fremstår som en konservativ motmakt mot forhatte vestlige «dypstater»: Da den amerikanske «konspirasjonskongen» Alex Jones og den russiske filosofen og ytre høyre-ideologen Aleksandr Dugin fra 2017 møttes til «toppmøte» på nettstedet Infowars i 2017, erklærte de seg skjønt enige om at både Trump og Putin var forkjempere for tradisjonelle, kristne verdier og selvstendige nasjoner, og at den felles fienden var globalistene.

Russland har selvsagt verken ansvaret for at Trump ble valgt eller for polariseringen og veksten i konspirasjonstro i USA. Samtidig er det liten tvil om at RT i mange år har bidratt til å forsterke fortellingen om en «sump» bestående av et korrupt statsapparat, mainstream-media og det demokratiske partiet. En fortelling Trump har spilt på siden han først stilte til valg.

Og i tiden før presidentvalget i november bygde både nyheter og kommentarartikler opp under frykten for valgfusk. På Twitter har kontoer tilknyttet russiske Internett Research Agency både sendt ut og retweetet meldinger som promoterte Qanon-fenomenet.

Etter valget bygget RT opp under Trumps påstander om valgfusk med nyhetssaker og kommentarer. Amerikanske kongressmedlemmers fordømmelse av valgfusket i Hviterussland, ble møtt med «whataboutism»: Valget i USA var jo også omstridt.

Mange av de som stormet kongressbygningen i USA i januar, viste tydelig sin støtte til Qanon-teoriene. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Siden innsettelsen har RT brukt mye tid på å formidle et narrativ om Biden og demokratene som del av de bestående kreftene som nå er tilbake, og som vil ha hevn. Både den politiske polariseringen, økningen i konspirasjonstro og til slutt stormingen av Capitol skyldes demokratenes langvarige angrep på Trump, ikke presidentens lefling med konspirasjonsteorier.

Nå står USA foran en «utrensking», hevdes det. Trump-lojale politikere skal fratas politiske rettigheter, mens de store teknologiselskapene stopper all dissens. Behovet for å «gjenopprette en felles virkelighet» som flere har tatt til orde for, blir gjort til et ønske om å opprette et orwellsk «sannhetsministerium».

Kritikk av konspirasjonsteoriers rolle, kontres med at det er demokratene og liberale medier som snakker om russiske påvirkningsforsøk, som er konspirasjonsteoretikerne. Enkelte kommentatorer sammenlikner endog situasjonen med tiden før et folkemord og forvrenger advarsler mot høyreekstreme grupper til at «krigen mot terror» nå skal tas hjem til USA og settes i verk mot Trump-tilhengere. Kanskje til og med alle de 74 millionene som stemte på ham.

I et klima der mange advarer mot en fortsatt sterk rolle for den høyreorienterte konspirasjonskulturen, skal frykt og polarisering styrkes ytterligere.

