Vi som flytter, frigjør hus andre steder

Fortettingen på Skjold frigjør gode hus til barnefamilier.

På cirka fem mål er det nå 75 leiligheter i Skjoldhagen. Et rekkehusfelt med plass til like mange ville ha beslaglagt over 30 mål, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Erling Birkeland Skjoldhagen

Jeg viser til Marianne Nygaard Årdal sitt innlegg om fortetting (BT 19. mars).

Jeg er en av dem som er født og oppvokst på Skjold og nå flyttet inn i Skjoldhagen. De siste 30 årene har jeg bodd i rekkehus i nærheten.

Min barndoms Skjold var preget av utbygging, med flere gårder, flotte utmarker og innmarker som var våre friareal. De fleste som har ytret seg negativt om fortettingen på Skjold, bor nå i min barndoms friareal. En konsekvens av byutvikling med økt befolkningsvekst er bruk av ledig areal.

Jeg mener at fortetting lik Skjoldhagen er den form for byutvikling som beslaglegger minst areal og samtidig gir flest gode boliger til barnefamilier i nærområdet. På cirka fem mål er det nå 75 leiligheter i Skjoldhagen. Der vi flyttet fra, var det cirka 0,5 mål pr. hus.

På den måten vi bodde på før, ville vi 75 beslaglagt over 30 mål. Det blir hevdet at det ikke bygges for barnefamilier – det er for dyrt og for smått.

Det er riktig, men mange av oss som nå har flyttet inn i Skjoldhagen, har frigjort eneboliger og rekkehus i nærområdet til nettopp barnefamilier.

Vårt rekkehus som hadde hage og dobbelt så stort boligareal som vår nåværende leilighet i Skjoldhagen, ble solgt til et ungt par for cirka en million under den prisen vi måtte betale.

Fortetting har nok noen negative sider for eksisterende nærmiljø, men frigjør gode hus til barnefamilier og lar oss beholde store friareal som Smøråsen.