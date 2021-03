Når SV snakker om troverdighet

Hva bidro SV med da partiet satt i regjering?

SV vet godt at veiprosjekter tar tid å gjennomføre, skriver Harald Queseth. Foto: Privat

Harald Queseth Bergen

SV ved Marthe Hammer, Kjartan Haugsnes og Audun Lysbakken stiller i BT spørsmål ved troverdigheten til regjeringen fordi bane og vei Arna-Voss er utsatt.

Men hva har SV bidratt med?

SV-erne forlyster seg over at Knut Arild Hareide og Erna Solberg sto sammen på Arna stasjon i 2017 og lovet fortgang i planene og hevder at det har ført til «null og niks». Men det stemmer jo ikke. Nå ligger planene i første del av den nasjonale transportplanen, med oppstart i 2022.

Vi ønsker alle at de skulle vært realisert før. Men mange prosjekter tar tid å gjennomføre. Det vet SV godt. Partiet var pådriver da Stortinget i 1992 vedtok å bygge Ringeriksbanen, som kan forkorte reisetiden på Bergensbanen med én time. Det skulle være kompensasjonen for at samferdselsminister Kjell Opseth og Ap fikk bygge Lærdalstunnelen.

Tema er omtalt i boken jeg i 2020 skrev til Bergen Næringsråds 175-årsjubileum. Selv etter at SV hadde sittet åtte år i Stoltenbergs regjering (2005-2013), var ikke prosjektet Ringeriksbanen kommet i gang. Men også det er nå med i transportplanen.

Knut Arild Hareide og Erna Solberg da lovet fortgang i planene om ny vei og bane til Voss i 2017. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Ny vei og bane til Voss var heller ikke med i noen av planene til regjeringen da SV var med og styrte landet. På Vestlandet var det fastlandssamband langs kysten, bl.a. Hordfast, Ap-, SV- og Sp-regjeringen konsentrerte seg om. Det prosjektet SV nå kaller en miljøskandale. Vei og bane til Voss kom først med i planleggingen da Solberg-regjeringen overtok i 2013.

Det er mer interessant å se fremover enn å mimre om hvem som sa og gjorde hva. Men det frister å minne om disse episodene når SV kritiserer regjeringen for manglende troverdighet.

Innsenderen er medlem av partiet Venstre og jobbet som journalist i BT frem til 1992.