Trenger Norge flere kvinnelige realister?

Jenter gjør det minst like bra som guttene i realfag på skolen. Men vi må få dem med videre til forskning og utvikling av nye produkter.

Det er i hovedsak er menn som utformer produkter som preger vår hverdag. For å unngå partiske verktøy må flere kvinner inspireres til å bli realister og teknologer, mener innsenderne. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Pinar Heggernes, professor og instituttleder ved Institutt for informatikk, UiB; Antonella Zanna Munthe-Kaas, professor og instituttleder ved Matematisk institutt, UiB; Ingunn Hindenes Thorseth, professor og instituttleder ved Institutt for geovitenskap, UiB; Elisabeth Müller Lysebo, fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB

Norge er et høyteknologisk samfunn, og vi er blant de fremste i verden når det gjelder å bruke teknologi. Likevel utgjør kvinner bare 25 prosent av arbeidskraften innenfor matematikk, naturfag og teknologi i Norge når vi ser bort fra leger, tannleger og veterinærer. Gir dette grunn til bekymring? Trenger Norge flere kvinnelige realister? Vi mener ja!

Hvorfor mener vi at underrepresentasjon av kvinner i matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene) er et problem?

Det finnes flere eksempler der kunnskap har hatt nytte av bedre kjønnsbalanse i yrkeslivet. Det mest slående eksempel er i medisin, der forskning og behandling tradisjonelt har vært basert på mannens kropp og gjennomført på samme måte på både menn og kvinner.

Kun i nyere tid har medisinsk forskning begynt å forstå betydningen av å ta kjønn i betraktning, når det gjelder symptomer og respons på behandling. Gjennom sin inntreden i legeyrket og medisinsk forskning har kvinnene bidratt med en helt nødvendig utvidelse av perspektivene.

Jenter må bli obs på hvilken rolle de som realister kan spille i samfunnsutviklingen, mener Pinar Heggernes (øverst fra v.), Antonella Zanna Munthe-Kaas. Nederst fra v.: Ingunn Hindenes Thorseth, Elisabeth Müller Lysebo. Foto: UiB/privat

På samme måte vil vi argumentere for at Norge trenger flere kvinnelige realister. Et område der kvinner er minst representert, er informasjonsteknologi. I dag må hele befolkningen forholde seg til digitale verktøy og programvare både i jobbsammenheng og i dagliglivet.

Vi har den senere tid sett flere eksempler på programvare som diskriminerer kvinner i søknadsbehandling. For å unngå partiske verktøy er det viktig at både kvinner og menn deltar i utviklingen og utformingen.

I Norge gjør jenter det minst like bra (faktisk litt bedre) enn gutter i MNT-fagene i grunnskolen. Likevel er det færre jenter enn gutter som velger disse fagene videre. Disse forskjellene forsterkes når vi kommer til yrkeslivet og til lederstillinger.

MNT-fagene har en sentral rolle når det gjelder utvikling av produkter og tjenester for fremtidens Norge. Dette gjelder for eksempel nye energikilder, nye helsetjenester og behandlingstilbud, nye digitale verktøy, nye forretningsformer og oppstart av nye teknologiselskap og bedrifter.

Det er de som er med på å forske, utvikle og anvende teknologiske løsninger som setter premissene, og ulike mennesker med ulike erfaringer, verdier og interesser bidrar med ulike perspektiver. Er det da riktig at det i hovedsak er menn som skal være med på å utforme Norges fremtid og alles hverdag?

Det er en økende forståelse internasjonalt for at en bredde av kjønnsperspektiver, både biologisk kjønn og kjønnsidentitet, er nødvendig i forskning og innovasjon. Dette kommer til uttrykk gjennom blant annet EUs satsing på Gendered Innovations.

Gjennom sin inntreden i legeyrket og medisinsk forskning har kvinnene bidratt med en helt nødvendig utvidelse av perspektivene, skriver innsenderne. Foto: Dag W. Grundseth

For at Norge skal være i stand til å møte fremtidens utfordringer og lykkes i den store omstillingen hele samfunnet vårt gjennomgår, trenger vi god deltakelse fra hele befolkningen.

For å oppnå dette trenger vi blant annet flere kvinnelige IT-eksperter, sivilingeniører, matematikere, fysikere og kjemikere som er med på å utforme løsningene, verktøyene og tjenestene. Ikke minst trenger vi at kvinner kommer i ledende posisjoner innenfor disse yrkene.

For å komme dit er det nødvendig at jenter ser seg selv som fremtidige realister og teknologer og ser hvilken viktig rolle de kan spille i samfunnsutviklingen. Å bygge og understøtte denne identiteten er en viktig oppgave for foreldre, tanter og onkler, lærere, arbeidsgivere og oss i de høyere utdanningsinstitusjonene.