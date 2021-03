Tix fortjener ikke latterliggjøringen

Folk må se hva som befinner seg bak de runde solbrillene, pannebåndet og den fotside pelsen.

Stadig flere ser mannen bak karakteren Tix og tar til seg det han formidler om mobbing og utfordringene med å åpne seg om psykisk helse, skriver Inger-Lise Jozefowicz. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Inger-Lise Jozefowicz Grimseid, Bergen

Han som har pepret Norge med den ene landeplagen etter den andre. Han som angivelig har skrevet, produsert og fremført Bergens «nasjonalsang». Han som synger at «Alle digge damer skal rett inn til Haukeland».

Jeg snakker selvfølgelig om Tix, eller Andreas Haukeland, som han heter.

Han har skrevet og fremført låter man har ville skånet sine barn for, men som russen, som også var Tix sin målgruppe, elsket.

Han har låter med autotune og toner som går på syre. Dette er det de aller fleste forbinder med Tix.

Det Tix har gjort, har rettet søkelyset mot psykisk helse , ifølge Inger-Lise Jozefowicz. Foto: Privat

Likevel: I de siste par årene har han begynt å vise mer og mer hvem som egentlig befinner seg bak de runde solbrillene, pannebåndet og den fotside pelsen.

Han har åpnet seg på tv og fortalt om en liten gutt som vokste opp med OCD og Tourettes. Han som ble kalt Ticks i skolegården og som tok kallenavnet som sitt eget. Han har fortalt om suksessens bakside og den mørkeste stunden i livet sitt, der han hadde bestemt seg for å forlate denne verden.

Andreas Haukeland har vist gjentatte ganger at han er en artist i utvikling og at han nå har blitt voksen og modner mer for hver time som går. Han står for sine feiltrinn, og han forstår at mennesker der ute kjenner på negative følelser på grunn av hans tekster.

Mange unge reagerer på måten noen middelaldrende mennesker ordlegger seg der de sitter bak tastaturet, skriver Inger-Lise Jozefowicz. Her er Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg i debatt med Tix. Foto: Annika Byrde, NTB

Den åpenheten han har vist, og retningen de siste låtene har tatt, der følelsene nærmest er helt utenpå, har fått mennesker i dette landet til å åpne øynene mer for Andreas Haukeland. Mange hevder han nå er et ansikt utad for psykisk helse. At han nå løfter mennesker ut av mørket og gir håp om en god fremtid.

Det å åpne seg og stå frem har sin pris. Han har blitt både kritisert og latterliggjort for å vise sitt sanne jeg. Kanskje det å gjemme seg bak karakteren Tix hadde vært mer lønnsomt?

Mange unge reagerer på måten noen middelaldrende mennesker ordlegger seg der de sitter bak tastaturet og hånflirer og latterliggjør et menneske som har vist seg fra sin mest sårbare side. Og jeg må si meg enig med ungdommen. Det Tix har gjort har bidratt til at det har blitt større oppmerksomhet omkring psykisk helse.

Samtidig kan vi se at diverse kommentarfelt preges av fordømmelse og mobbing.

Nettopp på grunn av dette har det blitt opprettet en gruppe på Facebook som heter «Vi som vil ha Tix som årets forbilde». Stadig flere ser mannen bak karakteren Tix og tar til seg det han formidler om mobbing og utfordringene med å åpne seg om psykisk helse, da spesielt for menn.

Om man bare lytter til tekstene i de groveste russelåtene, kan man nok få bakoversveis av mindre. Men tar man seg et øyeblikk og lytter litt til Andreas, så vil man nok få flere aha-opplevelser, og man finner kanskje til og med en vei inn for å hjelpe dersom noen man er glad i sliter.

Jeg kan ikke annet enn å ønske Tix lykke til i Eurovision Song Contest 21. Heia Norge!