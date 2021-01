Nytt nynorsk oftare, BT!

Den beste måten å fremja ei målform på, er å bruke henne.

Flytt ikkje ansvaret for nynorsk over til NRK, BT, tak det sjølv, skriv Vidar Lehmann. Foto: Hallstein Mala

Vidar Lehmann Forfattar og professor emeritus i medisin. Har tenestegjort i ulike fredsoperasjonar i FN-regi.

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT sin leiar 21.01 fortel at NRK i 2020 berre brukte 17 av vedtekne 25 prosent nynorsk. BT oppmodar NRK om å styrkja avdelingane sine, og seier at: «Vestlandet er Norges sterkeste nynorskarena».

Så positiv leiaren er, vil eg minna om at beste måten å fremja ei målform på, er å bruka henne.

Les også Leiaren som starta debatten: «NRK trenger en sterkere nynorskstrategi»

BT har gode nynorskskrivande journalistar. Heilskapsinntrykket er ofte eit anna. Etter lesing av leiaren såg eg gjennom same dags 48 siders avis. Her sto ein halvsides nynorsk leiarartikkel og ein tekst om batteriproduksjon. Fråsett ein nekrolog var resten av bladet, inkludert alle annonsane, på bokmål. Alt i alt var prosenten av nynorsk tekst godt under 17.

I debattspalta same dag fekk Bokmålsforbundet nær ei side med «Det er ikke Googles skyld at folket sier nei til nynorsk». Poenget kom i innleiinga: «Det er imidlertid greit å ha en syndebukk når man selv har feilet».

I staden for motargument, vil eg minna om at språk og målform er grunnleggande element i menneskeleg identitet. I skjønnlitteratur har nynorsk framleis viktige nisjar.

Bergen har alltid vorte forsynt av omlandet og «import» av landsungdom, minner Vidar Lehmann om. Foto: Bjørn Erik Larsen

Likevel: Bokmål er mykje sterkare enn nynorsk knytt til urbant leia område som handel, reklame, bankstell, næringsliv, teknologi, ulik ekspertise òg ved omsetjing av sakprosa.

Når bybutikkar og kjeder breier seg til bygdene, tek dei med seg bokmål som kundespråk. Landsungdom på veg inn i byane sitt yrkesliv finn det oftast mest «tenleg» å skifta målform. Urbanisering og sentralisering er einvegskøyring til bokmål.

Vestlendingar har godt av å minnast på at Bergen alltid har vore halden i gong av forsyningar frå omlandet og «import» av landsungdom. Røtene til Bergen er planta i vestlandsk jord.

Difor vil eg oppmoda redaksjonen om å nytta nynorsk oftare, og ikkje berre når ein skriv om bygdesaker. Flytt ikkje ansvaret til NRK. Tak det sjølv.