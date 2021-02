Timeregelen i bomringen er stress – og heller ikke miljøvennlig

Gi oss to timer, så vi rekker å gjøre ærender.

«Skal jeg en tur til Åsane, klarer jeg så vidt å kjøpe én enkel vare – før jeg med skrik og hyl kan passere bomringen i Sandviken», skriver Torgeir Tønnesen. Prisene på tavlen er uten Autopass-avtale, i rushtiden. (Skiltene ble fjernet i 2019, og i dag finnes ingen info om priser på stedet.) Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Torgeir Tønnesen Nesttun

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Siste uke hadde jeg to bomturer i bomringen, og det gjorde meg både sur og fortvilet.

Med bomtur mener jeg at jeg skulle prøve å rekke flere ærender på under én time, men kom til kort.

Da kommer jeg nemlig ikke unna med de 21 kronene, men beløpet dobles til 42. Da er det ikke gøy lenger. 42 kroner er faktisk tre liter melk, eller to gode brød.

Fakta Timeregelen Med Autopass-avtale betaler man kun for én passering i bomringen i Bergen dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter (timeregelen).

I rushtiden mellom kl. 06.30–09.00 og mellom kl. 14.30–16.30 er det høy takst (rushtidsavgift) ved passering sentralt i Bergen. For å unngå høy takst, må man passere alle bomstasjonene før tidspunktene for høy takst starter.

I ytre bomring betales ikke rushtidsavgift. Les mer

Ti sekunder forsinket gjennom siste bommen, på min ville ferd gjennom byen, da løper pengene. Dette smaker ikke særlig godt for en gammel, gjerrig sunnmøring. Hvorfor lage en regel som ikke er det beste for folk? Kan alt måles i penger?

Jeg er stadig ute med bilen og gjør ærend i byområdet vårt. Med mange barn, venner og relasjoner blir det stadig behov for å frakte ting i bilen, kjøpe, hente og bringe. Jeg gruer meg hver eneste gang. Jeg får alltid en ekkel følelse med times-regelen. Klarer jeg oppdraget mitt på en time? Jeg finner fort ut at det vil bli knapt med tid.

Skal jeg en tur til Åsane, klarer jeg så vidt å kjøpe én enkel vare – før jeg med skrik og hyl kan passere bomringen i Sandviken på tilbakeveien.

Forrige uke var planen at skulle jeg hente noe jeg hadde kjøpt på Finn i sentrum. Deretter å bytte noen varer på Megaflis i Åsane. Ruten var planlagt: Nesttun – Sentrum – Åsane- Nesttun på under en time.

Allerede da jeg var kommet til Danmarks plass, begynte jeg å svette i bilsetet, og jeg ante at dette ikke vil gå. Jeg så det for meg hvordan bomringen plinget ut av meg 21 nye kroner i tillegg til de første 21.

For enkelte bilister betyr timeregelen i bomringen en kamp mot klokken. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Og jeg fikk rett. Fem minutt på overtid passerte jeg sur og gretten siste bommen, og ble trukket på nytt. Stresset og med risiko for økt blodtrykk. Så nytt forsøk noen dager etter. Planen var å hente to små skap jeg hadde kjøpt privat. Ett skap var på Minde, det andre i Fyllingsdalen. Kunne jeg klare dette på en time? Jeg gjorde avtale med selger om rask handel, rask betaling, og at skapene måtte være klar til å hives i bilen i full fart.

Nei, det gikk ikke denne gangen heller. Jeg bommet med fem minutter denne gangen også. Irritert, sur, sint, stresset og forbitret.

Jeg bor i verdens rikeste land, og skjønner at jeg må betale skatt. Men betale med stress? Det er følelsen.

Jeg må spørre – er dette miljøvennlig? Er det klimavennlig at folk stresser? Er dette bra for folkehelsen? De som ikke stresser med dette, blir i hvert fall sure. Jeg nekter å tro noe annet.