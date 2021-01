Alle konservative bør fordømme Trump

Alle vi som kaller oss konservative, har en moralsk plikt til å fordømme Trump og bekjempe alt hans bevegelse står for.

Trumps metoder er tatt rett ut av fascistenes lærebok, mener Peter Frølich (H). Foto: Bård Bøe (arkiv)

Peter Frølich Stortingsrepresentant (H)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 1944 stormet USAs «29th Infantry Division» Omaha-stranden i Normandie for å knuse fascismen. I 2021 er den samme divisjonen utplassert i Kongressen. Denne gangen er oppdraget å beskytte det amerikanske demokratiet mot deres egen avtroppende president – og mot en ny form for fascisme.

Om Trump teknisk sett kan kalles fascist eller ikke, får forskerne ta seg av. For meg er det mer enn nok å slå fast at han bevisst appellerer til hatefulle og ekstreme krefter. Metodene er tatt rett ut av fascistenes lærebok. Han har erklært krig mot sannheten og mot den frie pressen. Han har forledet titalls millioner amerikanere til å tro på en alternativ virkelighet gjennom systematisk løgn.

En liknende masseradikalisering av egne innbyggere må vi tilbake til 30-tallets diktaturer for å finne tilsvarende eksempler på her i Vesten.

Amerikanske soldater blir hjulpet i land under stormingen av Omaha-stranden i 1944. Foto: NTB

Trumps angrep på det amerikanske demokratiet har pågått lenge, men institusjonene har stort sett klart å stå imot ham. Det gjorde de også da angrepet ble voldelig – og dødelig – den 6. januar. For å dra en ny parallell til verdenskrigen: Det er lov å håpe at dette ble trumpismens Stalingrad.

Å kritisere Trump fra trygge omgivelser i Norge er en relativt enkel øvelse. Spørsmålet blir mer komplisert når det gjelder det republikanske partiet. Hvordan skal andre konservative partier forholde seg til dem etter alt dette?

Republikanerne har en stolt tradisjon. Det er dypt tragisk å se at partiet som en gang tilhørte statsmenn som Abraham Lincoln og general Eisenhower, nå er kapret av en antidemokratisk personkult.

Mange rakryggede republikanere er selvsagt mobbet ut eller stemt ut – ofte etter å ha kritisert Trump. Men partiets moralske havari er likevel 100 prosent selvforskyldt: De fleste ledende republikanere har vist total mangel på ryggrad, og heller kynisk forsøkt å ri på Trumps populistbølge for å fremme sin egen karriere.

Kun et fåtall modige sjeler, som Mitt Romney og John McCain, har stått opp for de ekte konservative verdiene.

Amerikanske styrker ivaretar sikkerheten rundt Capitol Hill før innsettelsen av Joe Biden. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Trump og hans kaos-regjering har gjort noen fornuftige politiske vedtak de siste fire årene. Det beviser ikke mer enn at også blind høne kan finne korn. Politiske gjennomslag har dessuten liten verdi når man samtidig underminerer selve demokratiet.

Det finnes rett og slett ingen unnskyldning for republikanerne som bevisst lot trumpismen vinne frem.

De sterke båndene mellom Norge og USA vil overleve Trump. Heldigvis. Høyre har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med både demokratene og republikanerne, selv om de fleste Høyre-folk nok føler et sterkere verdifellesskap med demokratene.

Høyres samarbeid med republikanerne er imidlertid formalisert gjennom organisasjonen International Democrat Union (IDU), og dette gir oss den litt klamme statusen av å være et søsterparti.

John McCain (til v.) og Mitt Romney har representert et fåtall i det republikanske partiet ved å stå opp for de ekte konservative verdiene, mener innsenderen. Foto: Neal Hamberg / NTB

IDUs vedtekter er tindrende klare: Alle konservative partier skal være «committed to advancing the social and political values on which democratic societies are founded» («forpliktet til å fremme de sosiale og politiske verdiene demokratiske samfunn er bygd på», red. anm.). I kjernen av dette kravet ligger en plikt til å akseptere fredelig maktovertakelse etter et lovlig gjennomført valg.

Republikanerne besto ikke denne fundamentale testen da det gjaldt som mest.

Mye taler for at partiet nå har meldt seg ut av den konservative storfamilien, med mindre de tar et fundamentalt oppgjør med Trump-perioden, og gjenreiser grunnleggende anstendighet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prosesser.

De kan starte med det enkleste: Slå ring om sannheten. Og fortell den til velgerne.