Hordfast sparer fortsatt energi og miljøet

Et eventyr om «utslippsfrie» ferger og bro.

Fergene mellom Os og Stord bruker mye energi. Trafikken på Hordfast-traseen, derimot, vil bruke bare rundt 14 prosent så mye energi, og dette tallet vil bli enda lavere når mer av trafikken blir elektrisk, skriver Tore Grønås. Foto: Statens vegvesen

Tore Grønås Leder Bergenhus KrF

I 1976 skrev Astrid Lindgren et strålende eventyr om regneferdighetene i det svenske finansdepartementet. Hun poengterte, til store protester og hånlig latter, et enkelt matematisk problem. Folket forsto at Astrid Lindgren hadde rett, og regjeringen Palme tapte valget.

Rapporten «Klimaeffekt av virksomhetenes prioriterte prosjekter i NTP» er en fantastisk inspirasjon til et matematisk eventyr om klimaregnskap.

La gå at rapporten i alle diagram deler Hordfast sine klimakutt med ti for å unngå marginalisering av de andre prosjektene. Det er nok en glipp at de legger inn en grov negativ feil for Hordfast når de sammenfatter utslippsreduksjonen til alle prosjektene.

Tilfeldigheter gjør nok at rapporten avslutter klimaberegningene i 2050 selv om broen skal stå i generasjoner. Uansett blir beregningene svært gunstige for fergealternativet da en slipper å legge inn utskiftning av disse. Til tross for dette så er det så vidt nullutslippsferger kommer bedre ut enn Hordfast.

Dette er grafen Tore Grønås reagerer på. Merk at Hordfast i gassfergealternativet har en annen skala. Hentet fra rapporten «Klimaeffekt av virksomhetenes prioriterte prosjekter i NTP», side 23. Foto: Faksimile, Statens vegvesen

Men hva er egentlig en nullutslippsferge? Jeg tolker det som en ferge som ikke slipper ut Co₂, men den forbruker fortsatt energi. Rapporten peker på hydrogen som den aktuelle nullutslippsløsningen for Halhjem–Sandvikvåg grunnet lang overfart, høy kapasitet og stor fart. Det ligger i kortene at hydrogen skal produseres fra en fornybar energikilde.

Dagens fergeløsning for Halhjem–Sandvikvåg krever rundt 480.000 KWh energi pr. dag. i henhold til utregninger Vegvesenet har gjort.

Hydrogen produsert fra fornybar elektrisitet mister over halvparten av energien i prosessen før det blir fremdrift for fergene. Behovet for fornybar energi tilsvarer da minst produksjonen til et stort vindkraftanlegg som Midtfjellet, med 55 vindmøller. I fremtiden skal mye driftes med hydrogen, og vi vil trenge mange nye slike anlegg.

Dette vil gi massivt utbyggingspress i urørt norsk natur.

Men en kan skjule slikt med et lite matematisk triks. Når en multipliserer noe med null, er svaret gitt uansett. Norge er koblet til et stort elnett med mange produsenter, og disse har alle klimautslipp både ved bygging og drift.

Statistisk sentralbyrå (SSB) anbefaler å bruke noe de kaller for nordisk elmiks ved beregning av klimautslipp. Denne brukes ikke for jernbane og «nullutslippsferger» i rapporten, her multipliserer en energiforbruket med null! Dette gir ekstremt positive utslag for store strømforbrukere som jernbane og «nullutslippsferger».

Klimautslippet til «nullutslippsfergene» driftet på hydrogen ville blitt rundt 53.000 tonn i året for Halhjem-Sandvikvåg, dersom en følger SSB sin anbefaling. Dette er katastrofalt dårlige tall.

– Så mye fornybar energi finnes ikke, skriver Tore Grønås (KrF) i dette innlegget. Foto: Privat

Rapporten gir inntrykk av at det kun er ferger som kan ha nullutslipp. Den tar for eksempel ikke hensyn til elektrisk tungtrafikk, da det visstnok ikke skal være tilgjengelig før i 2050. Dette selv om Tesla leverer første elektriske trailer allerede i 2021.

I henhold til Vegvesenet vil trafikken på Hordfast-traseen bruke rundt 14 prosent av energien til fergene, og ved videre elektrifisering av trafikken vil dette tallet gå ytterligere ned. Dette tilsvarer energiproduksjonen fra mindre enn fire vindmøller!

I Astrid Lindgrens eventyr roper Pomperipossa i fortvilelse «102 prosent, så mange procent finns ju inte!». Jeg vil rope i fortvilelse «så mye fornybar energi finnes ikke!».

Jeg mener det er svært viktig å ha et forhold til energiforbruket når en diskuterer klimautslipp, for massiv sløsing med våre ressurser kan aldri bli en klimavinner.