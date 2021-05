Er Finn.no en markedsplass for nakenbilder?

Som kvinne kan man ikke lenger selge klær på Finn.no uten å bli seksuelt trakassert, og nettstedet gjør ikke noe med det.

Dette er noe av responsen Hedda Susanne Molland har fått fra menn når hun har lagt ut egne klær for salg på Finn.no. Foto: Screenshots fra private meldinger på Finn.no

Hedda Susanne Molland Oslo

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som mange andre gjorde jeg en vårrengjøring, ryddet og la ut annonser for klær og annet på Finn.no. Raskt tikket det inn meldinger. Ekle meldinger. I løpet av tre dager hadde jeg fått fire forespørsler fra menn med brukernavn som blant annet inneholdt ord som «stiv» og «naken».

De ville betale for bilder av kroppen min. En lurte på om jeg solgte brukt undertøy. Det finnes markedsplasser for nakenbilder som gir inntrykk av at alle kvinner er til salgs til rett pris, og der det alltid er lov å legge inn bud. Nå virker det som om Finn.no brukes til det samme.

Les også Sofie Marhaug: «Seksuell trakassering er usexy»

Jeg lette etter en rapporteringsknapp, slik som den på Facebook og andre plattformer, så andre brukere skulle slippe slike meldinger. En slik knapp finnes ikke på Finn.no. Etter en lang prosess kom jeg i kontakt med sikkerhetsavdelingen deres. De noterte seg brukernavnet på han som ville kjøpe bilder, men ønsket ikke å foreta seg noe før han eventuelt hadde gjort mer skade. Klagen min på en annen svarte de ikke på.

Dermed er Finn delvis ansvarlig neste gang disse brukerne seksuelt trakasserer eller prøver å kjøpe bilder av kroppene til andre brukere. Finn.no har 16 års aldersgrense. Men unge jenter under 18 år kan altså få meldinger fra han som ville kjøpe bilder av kroppen min når de selger helt vanlige klær.

Hedda Susanne Molland har kjøpt og solgt på Finn.no siden 2008, men er nå blitt mer skeptisk. Foto: Privat

Responsen fra sikkerhetsavdelingen til Finn er konfliktsky og standardisert. Hvorfor er rettighetene til disse mennene verdt mer enn mine? Flere kvinner har brukt sosiale medier til å fortelle om liknende hendelser på Finn.no. Dette har foregått en stund, men er tydeligvis blitt verre den siste tiden. Har nettgrisene vokst seg større under pandemien?

Jeg har kjøpt og solgt på Finn.no siden 2008, men nå føles det utrygt og ekkelt å legge ut annonser. Ikke rart jeg og andre kvinner går over til andre alternativer for bruktsalg på nett, som har rapporteringsfunksjon.

Les også Kraftig resultatvekst for Finn-eieren Schibsted

Teknologi former kultur, derfor er Finn ansvarlige for hva de lar folk bruke plattformen sin til. Hvis Finn ikke ønsker å være med på en utvikling som gjør kvinners kropp til salgsobjekt og offer for seksuell trakassering, finnes det enkle grep som andre nettplattformer har tatt i bruk. For eksempel:

En rapporteringsknapp, godt synlig i innboksen.

En mulighet for å huke av for at man bare kan kontaktes av verifiserte brukere med bekreftet navn eller de med lengre ansiennitet og positive anmeldelser på plattformen.

At Finn har nulltoleranse og kaster ut brukere som seksuelt trakasserer andre.

Bruk av maskinlæring til å luke ut ekle og insinuerende brukernavn. Ord som «naken» er lett å filtrere ut.

Finn.no er en nettside som snakker om koselige katter, bærekraftig forbruk og barnefamiliers behov for ski og brukte klær. Hvis de ikke er villige til å gjøre noe med den ekle ukulturen, vil nettplattformen bli en lekeplass for folk som disse mennene og de som trives i deres selskap. Resten av oss kommer raskt til å få nok.

Brukthandel på nett er populært, og Finn.no er den desidert største aktøren i Norge. Men Hedda Susanne Molland har opplevd at ikke alle meldinger som kommer, dreier seg om varen man selger. Illustrasjon: Shutterstock/NTB

Finn.no svarer: Vi utestenger daglig brukere

Først vil vi takke Hedda for gode innspill og for at hun setter lys på hvordan man skal oppføre seg på Finn.no. Som en markedsplass for hele Norge er vi helt enige i at det er viktig med retningslinjer for brukerne og brukervennlighet som gjør det enkelt å rapportere til oss.

Finn tolererer absolutt ikke trakassering, rasisme eller uønsket seksuell oppmerksomhet i tjenesten, og vi ønsker at alle våre brukere rapporterer om dette – slik Hedda også har gjort.

I dag eksisterer det en rapporteringsknapp på alle annonser, og i selve meldingstjenesten er det en blokkeringsmulighet. Vi jobber daglig med å utvikle og forbedre teknologien, og vi ser på flere tiltak for å kunne bedre brukeropplevelsen på Finn. Vi håper også å kunne bruke verifiseringen på flere måter, der det å la brukere velge hvem de vil ha kontakt med, er et godt innspill.

Hvis noen rapporterer en bruker til oss, har vi mulighet til å sjekke denne og eventuelt sette i gang tiltak, som for eksempel en advarsel eller utestengelse. Daglig utestenger og advarer vi brukere som har brutt med våre regler.

Finn jobber hver dag for å forbedre tjenesten vår. Tilbakemeldinger fra brukerne på hva som ikke fungerer eller savnes, er noe vi tar på alvor og tar med oss videre.

Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet.

Bergens Tidende er eid av konsernet Schibsted, som også eier Finn.