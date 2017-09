Gruppene ble nøye valgt ut for å sikre lik representasjon og for å unngå scenarioer som Fischer skisserer.

Mathias Fischer gjør flere spennende refleksjoner i sin kommentar om Bergen kommunes utsending av SMS i forbindelse med valget. Grunnlaget for dem baserer seg dessverre på en kjedelig misforståelse.

Politisk nøytralitet har vært en grunnleggende forutsetning for prosjektet. Fischer skriver at det er store forskjeller på områdene som fikk de to meldingene, men det stemmer ikke. De to gruppene med valgkretser som fikk de ulike meldingene er så like som mulig målt etter de viktigste sosioøkonomiske indikatorene. Gruppene ble nøye valgt ut for å sikre lik representasjon og for å unngå scenarioer som Fischer skisserer. Etter at gruppene var bestemt var det tilfeldig hvilken melding som ble sendt til hvilken gruppe. Det betyr at selv om den ene meldingen gir bedre resultat enn den andre så vil det ikke påvirke valgutfallet. Når tallene har blitt grundig analysert vil vi vite om budskapet i meldingen har noen hensikt. Dette er kunnskap som kan være nyttig for Bergen og andre kommuner.

Ap hadde cirka samme oppslutning i begge gruppene både ved forrige kommunevalg og forrige stortingsvalg. Valgoppslutningen var i snitt 62 prosent i begge gruppene ved forrige kommunevalg. Andelen med høyere utdanning er nøyaktig lik for mottakerne av de to meldingene. I Åsane ble for eksempel den ene meldingen sendt til Nyborg, mens den andre ble sendt til Rolland. Tilsvarende fikk Haukeland og Gimle forskjellige meldinger og det fikk også Damsgård og Ny-Krohnborg.

Normalt sett i forskningsundersøkelser har man en kontrollgruppe som ikke får behandling (i dette tilfellet SMS). Nettopp for å unngå at noen velgergrupper ikke skulle bli oppfordret til å stemme, ble det valgt å sende tekstmelding til alle. Den ene gruppen fikk melding om at stemmen kan være viktig for valget, mens de andre fikk vite at valgdeltakelsen er høy. Begge meldinger oppfordrer til å stemme, så her er det ikke kjent hvilken av meldingene som vil gi størst oppslutning på forhånd – det er derfor det gjennomføres et forskningseksperiment. Ved senere valg kan kommunen velge å sende meldingen som fungerte best til alle, og man vil da ha større og mer dokumentert effekt av tiltaket.

Fischer er skeptisk til SMS-utsendelsen, men trekker frem en tidligere studie fra Oslo som et bedre forskningseksempel. Denne undersøkelsen sendte blant annet ut meldinger spesifikt til innvandrere, og det er noe av det som gjør den studien spennende. Vi valgte derimot bevisst å unngå å påvirke demografiske grupper på forskjellige måter.

Til slutt settes ting på spissen og det påstås at en Høyre-ordfører i en kommune med flest Ap-velgere ikke vil sende ut en slik melding. Sett bort fra det ulogiske faktum at Ap-velgerne i dette eksempelet stemmer på en Høyre-ordfører, så avslører Fischer at han tror umobiliserte velgere stemmer Ap. Men det er ingen grunn til å anta dette.

Hvis Fischer mener at Bergen kommune prinsipielt ikke bør ha noen interesse i valgdeltakelsen, kan man forstå selve skepsisen hans mot SMS-utsendelse.

Det er i 2017 regnet som en viktig oppgave for valgstyret å tilrettelegge for best mulig valgdeltakelse. Det er også omtalt i Stortingsmelding nr. 33 2007- 2008, hvor det står det at «valgdeltakelsen generelt sett bør være høy, og at velgergrupper i alle lag av befolkningen bør delta i størst mulig grad». Bergen oppnådde i år den beste valgdeltakelsen blant de store byene og var faktisk den eneste av storbyene hvor valgdeltakelsen gikk opp sammenlignet med forrige stortingsvalg. Blant de 15 største tettstedene i Norge gikk valgdeltakelsen ned i 12, og av de tre stedene som opplevde økt valgdeltakelse var det ingen som hadde i nærheten av like stor økning som Bergen. Det indikerer at SMS-en kanskje kan ha bidratt til høyere valgdeltakelse.