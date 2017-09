Ordet folkefest er kanskje det teiteste ordet i det norske vokabularet.

Jeg har nettopp kommet til den forferdelige åpenbaringen at dette sykkel-VM har kommet og skal bli lenger enn det som kan rimelig forventes av vår toleranse.

Min holdning er at organisert idrett er like teit som organisert religion. Det er ulidelig irriterende at alle plutselig går mann av huse for en idrett de tidligere ikke kunne brydd seg mindre om, bare fordi det plutselig har blitt relevant for Norge.

Ulidelig irriterende er også ordet folkefest, det er kanskje det teiteste ordet i det norske vokabularet. Hold meg unna festen din! Ikke impliser at jeg også står med kubjelle et eller annet sted og roper meg hes etter en syklist jeg ser i fem sekunder før vedkommende fyker rundt hjørnet.

Ikke impliser at jeg er din medsammensvorne i denne kabareten av urimelige krav til byens infrastruktur og bergenspatriotisme. Som en fyr som ikke er bergenser kan jeg ikke skjønne at bergensere ikke får nok av det ellers.

Hvis åpningsseremonien din er; Lars Vaular, hardingfele, og så Marte Mjøs Persen som påpeker at Bergen er en fin by, da må du tilgi meg i det jeg ikke orker mer når Tarjei Strøm skal banke inn det poenget enda en gang.

George Bernard Shaw sa det ganske fint, patriotisme er overbevisningen om at landet ditt, eller i dette tilfelle regionen din, er overlegen alle andre fordi du ble født i den. Misforstå meg rett, jeg unner dere den solidariteten, kanskje er det en effekt av 242 regndager i året, eller lidelsen skapt av buekorps men jeg vil også nevne at annet udødelig engelsk uttrykk: less is more. «Kidden i klassen som sier han er kulest er den minst kuleste kidden i klassen.» Jeg har frivillig bodd her i tre år, jeg er på ditt lag. Men så mye. Hele tiden?

Det er imidlertid ikke bare oss kynikere i asosieteten som lider. Byen har også måttet unngjelde for at noen skal bruke uforholdsvis mye penger på å se hvem som kan sykle fort. Jeg mistenker jeg ikke var den eneste som i dag fikk en brutal oppvåkning av det jeg gjetter var en nasjonalsang, det finnes ingen annen grunn eller motiv for å spille utenlandsk korpsmusikk.

Jeg må også gi min ypperste sympati til alle som må gå fire blokker omvei eller som må spørre en frivillig om tillatelse til å krysse gaten fordi vi trenger «mer turisme» i en by som allerede lider under cruiseskiptrafikken.

Sånn, da har jeg fått min katarsis og det har forhåpentligvis du og. Hvis du har klart deg så langt gjennom denne tiraden skal jeg gi deg budskapet mitt. Jeg har i det siste prøvd å leve et mindre kronisk ironisk liv, og med dette har eg prøvd å være mer diplomatisk i mitt syn på verden. Jeg har kommet til konklusjonen at enkelte ting rett og slett ikke er laget for meg, og dermed er de unødvendige å irritere seg over og videre er det unødvendig for meg å irritere meg over eller aktivt prøve å bekjempe ting andre kan ha glede av.

Dermed sier jeg til deg, person som også irriterer seg blå over det vederstyggelige som skjer med den ellers fantastiske byen vår, vit at du ikke er alene og vit at sammen kan du og jeg få et lite stykke glede av det faktum at vi ikke bryr oss om dette.

Ta den lille gleden du kan få av aktivt å ignorere noe alle andre bryr seg om og vit at vi deler dette. Det er ultrateit å bry seg om dette, men det er nesten teitere å la seg irritere. Og så ses vi på BIFF, pretensiøse drittsekker som vi er.