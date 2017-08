Du er med å forme neste generasjon, og har betydning for fremtiden.

Til deg som nå skal ta fatt på lærerstudiene: Du vil gå inn i læreryrket med en ny status, nye muligheter og ikke minst høyere lønn enn dine forgjengere. Begynner du å studere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i år, blir du nemlig blant de første med grunnskolelærerutdanning innenfor den nye, integrerte masterutdanningen vår. Her skal jeg fortelle deg hvorfor det bra at du har bestemt deg for å bli grunnskolelærer:

Landet vårt har skrikende behov etter flere kvalifiserte lærere. Ved å satse på læreryrket får du en sikker jobb.

Å være lærer er utrolig givende. Det du utretter i jobben din påvirker mange.

Du er med å forme neste generasjon, og har betydning for fremtiden. Hvordan du bidrar til elevenes læring og sosiale utvikling vil få stor betydning for deres videre utdanning og yrke. Kanskje blir du læreren til en kommende statsminister?

Gjennom grunnskolelærerutdanningen vil du få fagkunnskap, profesjonskunnskap og praksisopplæring.

Begynner du på lærerutdanning til høsten, kan du få dekket inntil halvparten av studielånet. Dette er fordi Norge trenger flere lærere, og fordi myndighetene ser hvor viktig denne jobben er for hele samfunnet.

Tenker du at læreryrket høres litt tradisjonelt og tørt ut? Tro meg, det skjer mye nytt og bra. Med den nye, femårige lærerutdanningen vil ikke minst statusen og yrkesposisjonen endres. Du er nemlig lektor, og ikke adjunkt, når du er ferdig utdannet.

Som lærer kan du være med og forandre verden. For enkelte barn vil du være den viktigste voksne gjennom flere år. Du får et krevende ansvar, men samtidig en givende hverdag. Det er utrolig berikende å få være med på å løse lesekoden med en gjeng med førsteklassinger: Sitte i samlingsringen med nysgjerrige, vitebegjærlige barn som strever seg gjennom alfabetet. En etter en går det et lys opp for dem, fordi du har gitt dem leseopplæring. Det kaller jeg bonus!

Det vil selvsagt komme tøffe dager også. Du vil til tider få oppgaver som både mor, far, hobbypsykolog og fredsmekler. Som lærer må du være allsidig, og engasjere deg i barnas liv.

Forandringen begynner nå.

Innlegget ble først publisert på Kjesbo Risøys blogg.