Overfloden av kattunger gjør at det blir vanskelig å finne gode hjem til dem alle.

Mens sommerferie for mange av oss betyr late dager, har byens dyrevernere hatt en stri tørn. Bare Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdeling har tatt imot 122 katter i løpet av to måneder, og de andre dyrevernsorganisasjonene har også jobbet på spreng. Hvorfor skjer dette hver eneste sommer, og hva kan vi gjøre med problemet?

Altfor mange katter blir på hjerterått vis etterlatt av menneskene som skulle ta vare på dem. Dette er kriminelle handlinger som sjelden blir straffeforfulgt i likhet med mange av de andre sakene med dyremishandling. Den sittende regjeringen har heldigvis innført noen prøveprosjekter med dyrepoliti for å bedre etterforskningen, men fortsatt gjenstår en permanent, landsdekkende ordning med dyrepoliti. Det må vi få på plass denne perioden, ikke minst er behovet stort i Bergen og Hordaland.

Vi kan gjøre veldig mye for å forebygge de hjemløse dyrenes lidelser. Ikke minst handler det om kastrering og sterilisering av kjæledyr, men også ID-merking for å sikre at bortkomne dyr kan gjenforenes med sine eiere. I bystyret har vi foreslått en kommunal kampanje med rabatter på inngrepene, men dessverre har vi blitt nedstemt. Det trengte ikke å innebære mer enn at kommunen går sammen med veterinærer om en felles kampanjeperiode, men selv det ble for mye, uten at vi grønne gir oss av den grunn.

Selv en katteelsker som jeg mener det blir født for mange kattunger. Overfloden av kattunger gjør at katten får en lav status i samfunnet, samt at det blir vanskelig å finne gode hjem til dem alle. Den enkelte dyreeier har et stort ansvar, samtidig som politikere har ansvar for å legge forholdene til rette. Det betyr både forebygging og etterforskning av mishandling, men også økt støtte til ildsjelene som i dag ofrer fritid og økonomi for å redde dyr i nød. Vi vil øke støtten til sentre for hjemløse dyr som skal drive omplassering, informasjonsarbeid og støtte frivillige initiativer. Vi tror også det vil hjelpe om vi styrket dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av dyrene.

Håpet er at det skal komme en sommer der Dyrebeskyttelsen lettet kan konstatere at stadig færre dyr blir dumpet og etterlatt.