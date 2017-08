Å studere er å sippe fra kaffekoppen om morgenen, og sippe over livet om kvelden.

100 prosent studie, 30 prosent jobb og jevnlig deltakelse på sosiale arrangementer. Det er dette som forventes av dagens studenter. En mastergrad er minimum uansett yrke, helst med toppkarakterer, noe som gjør at ryggsekken ikke lenger er den tyngste vekten på studentenes skuldre.

Ikke alle studenter har kapasitet til å klatre til topps på karakterskalaen, lese flest sider og sitte lengst på lesesalen. Derfor holdes det kurs i studieteknikk og stressmestring før hvert eneste semester, og på den måten forberedes studentene på hva studiet vil bringe. Karakterene og forventningen om å være en god student er alltid i fokus, men hva vil det egentlig si å studere?

Målet er å bestå eksamen. Målet er å få en jobb. Målet er å kunne bli en del av paraplyflokken som rusler mot høyden en tidlig morgen i september. Gjengen som smykker seg med den oransje og svarte kaffekoppen til SiB, og som kjøper studentbillett på Bybanen.

Å studere er en prøvelse. Lange dager, utslitte hoder og tomme lommebøker er bare noen av hindrene som må forseres. Å studere er å sippe fra kaffekoppen om morgenen, og sippe over livet om kvelden. Det er å stå opp om morgenen og tvinge trøtte øyne til å tolke trykk på endeløse pensumsider. Det er å gå på forelesning selv om du ikke må, og selv om Netflix akkurat har fått en ny sesong av «House of Cards».

Å studere handler om å sette eksamen før alt annet. Si nei til så mange invitasjoner at du i juni kan møte speilbildet ditt og si at du har gjort ditt beste.

Målet med å studere er å ha det gøy. For det å studere er å tørste like mye etter fellesskap som etter kunnskap. Kappspise kebab på teatertrappen og ta en utepils under stjernene. Det er å komme hjem fra lesesalen og finne middagsrester i kjøleskapet og bli glad når du får vaskemiddel i julepresang.

Å studere er å bli kjent med seg selv. Ikke minst handler det om å bli kjent med henne. Hun som kan gjøre hele dagen din komplett bare ved å klø seg på albuen og si hei. Å studere er å være så forelsket at du ikke får med deg at foreleseren stiller deg et spørsmål, og å studere øynene hennes for å se om hun liker deg like mye som du liker henne. Tvinge seg selv til å våge å invitere henne på middagsbesøk på hybelen, for så å servere tomatsuppe. Å studere er å holde rundt henne i en sofa fra billighjørnet på IKEA, og kjenne hvor uvesentlig eksamen er når leppene hennes møter dine.

Målet med å studere er å lære. Lære å lytte, lære å leve, lære å bli lykkelig og å bli en god far. Det handler om å kjøpe elbil med barneseter og se den samme disneyfilmen syv ganger på en uke. Å studere handler også om å erfare at du etter 25 års samliv fortsatt ikke forstår deg på jenter, men at det heller ikke er meningen.

Det som er meningen, er at du lytter til øynene hennes når hun snakker til deg, og klør henne på ryggen uten at hun trenger å spørre.

Målet med å studere er å innse at du aldri kommer i mål. Du kan kanskje betale ned studielånet, men å studere er noe du gjør livet ut. For dersom du tror at du er ferdig utlært, er du ferdig.

Studentmeninger.no arrangerte i sommer skrivekonkurranse for studenter. I juryen satt debattleder i BT Liv Skotheim, debattjournalist i BT Maria Rud Halvorsen og redaktør i Studentmeninger Håkon Leth. «Du kommer aldri i mål» vant 1. plassen.