Førerløse busser takler kanskje bergensk, men aldri bergensere.

I Oslo skal man nå teste ut selvkjørende busser, helautomatiske førerløse busser som kjører deg dit du skal. Når det passer deg. Ganske fantastiske greier der, altså.

Ser for meg at disse bussene er programmert i India av en dataingeniør med en Hindi-Norwegian-ordbok på pulten. I Bergen blir dette sjanseløst. Det finnes ikke et program i verden som kan takle bergensk humor, ironi - for ikke å glemme informasjonsmengden som den jevne bergenser gir.

Se for deg følgende situasjon: En godt voksen kjuagutt med glimt i øyet går inn på en sånn buss og blir møtt med en hyggelig stemme som sier: «Hva er din destinasjon? What’s your destination?»

Allerede her har programutviklerene bommet stygt. Det vil være umulig for en kjuagutt å svare kort med stakkato stemme. Regn med et svar i denne stilen her: «Åja, se der ja. Blir vi mer digitaliserte nå, så slepper vi sikkert å tørke oss i ræven. Eg lurte jo på ka det var som kom trillende bortover gaten her. Håper de er vanntette, de solcellepanelgreiene du har på taket. Men ja, kor eg ska, mener du? Du vet kor vi e altså. Isje verst for en sånn petimetkasse som dette her. Det er nesten så man savner bussjåførene i full mundur.

En annen ting: Betaler vi no eller når vi kommer frem? Eg husker jo den tiden man kunne kjøre kor som helst innenfor de gule bussene for en sotradollar. Men du vet, de kjisøgene som har laget dette vil jo ikkje ha folk i arbeid en gang, så de vet nok å grabbe te seg. Eg skal ihvertfall oppforbi Paddemyren. Eller vet du ka - kjør meg kor som helst i Chicago, så tar eg det derfra. Eg e jo spent på dette. Håper det isje er sånn pø om pø kjøring. Det beliter eg meg isje på. Eg har vært rævadilter nok i mitt liv.

Det finnes ingen dataprogrammer som kan håndtere dette. Bussene kommer til å få dånedimpen.

Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Den elektriske bussen uten sjåfør kommer til Bergen