Nei, gode Erik, dette er intet sidesprang. Det er trofasthet.

Fredag 2. mars lister Erik Skutle (H) opp Bybanens fortrinn i BT. Samtidig kaller han min Facebook-invitasjon til debatt om konsekvensen av statens nei til ytterligere finansiering, for et «sidesprang».

Nei, gode Erik, dette er intet sidesprang. Det er trofasthet. Trofasthet til vedtatt politikk i Høyre, trofasthet til inngått byvekstavtale vedtatt i Stortinget, trofasthet til regjeringsplattformen, og ikke minst trofasthet til regionens innbyggere.

Byvekstavtalen bygger på en rekke forutsetninger. Blant annet bompengepotensialet. Bompengene er selveste grunnmuren i finansieringen. Når forutsetningene for inntektene ser ut til å briste og det økonomiske handlingsrommet således blir redusert, er det både legitimt og ansvarlig å stille seg spørsmålet:

Er det på tide å revurdere bybaneambisjonene?

Men for all del, det finnes også andre aktuelle prosjekt i byvekstavtalen og bypakke Bergen enn bybane til Fyllingsdalen og Åsane. Her kan nevnes miljøtunnel, ringvei øst, kollektiv mot vest, med mer. Sidespranget må vel være å ikke ville diskutere konsekvensen av manglende økonomi i byvekstavtalen inkludert bypakke Bergen.

Mitt poeng med å ville diskutere bybaneambisjonene er at jeg er imot å øke bompengene utover det som er vedtatt i byvekstavtalen.

Det er en debatt min gode venn Erik galant hever seg over.