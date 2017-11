Nasjonalt ansvar for teatervitenskap ved UiB utløper i 2019. Hvis en nedskjæring er på vei, er det mye som står på spill.

Tror nordmenn flest, også mange akademikere, at teater er litteratur?

I Bergens Tidende var det nettopp et oppslag som handlet om å få kjente vestlandsforfattere til å glitre på internasjonale teaterscener («Han skal få norsk teater ut i verden», Bergens Tidende 21.11).

Så enkelt er det jo ikke, siden det er den sceniske bearbeidelsen via dramaturger, regissører og skuespillere som får det til å glitre. Det å utdanne dramaturger og kritikere, og forske i regi- og skuespillerkunst, bidrar til at dette er mulig.

Da er det på tide å minne om en utdannelse som spesifikt utdanner dramaturger og bidrar til en teoretisk forståelse for regi- og skuespillerkunst. Utdannelsen finnes i Bergen ved teatervitenskap, Universitetet i Bergen.

Faget ved UiB ble grunnlagt i 1967, altså for 50 år siden, og i 2019 er det 50 år siden undervisningen kom i gang. Faget var til å begynne med en avdeling ved Nordisk institutt, men ble fra 1975 et eget institutt samlokalisert med Teaterarkivet og det daværende Teatermuseet. Museet har senere inngått i Bysamlingen ved Historisk Museum.

Faget som sådan har siden 1990-tallet vært innlemmet i to storinstitutter, først Institutt for kunsthistorie og kulturvitenskap (IKKE), og senere i Institutt for Lingvistiske, litterære og estetiske fag (LLE).

Eirik Brekke

Det faktum at teatervitenskap ble etablert ved Universitetet i Bergen må sees på som et uttrykk for vilje til å tenke fremover, siden dette var en tid hvor teater i stor grad ble oppfattet som en funksjon av litteraturen i scenisk representasjon. Og da var det noe i det, siden taleteatret i sin tradisjonelle form var svært dominerende.

Noen eksperimenterende teateravantgarde fantes i liten grad i Norge. Etableringen av teatervitenskap var også et uttrykk for å bli kvitt stereotypiske oppfatninger av hva teater var og heller vise det i sin fulle historiske bredde og si noe om hva det også kunne være: Et selvstendig kunstverk.

Stereotypiene ser likevel på mange måter ut til å ha overlevd i akademia for øvrig. Det skyldes at man fortsatt ønsker å være i «elfenbenstårnet», noe som innebærer å insistere på akademisk distanse til feltet som studeres som om forskningen er tilstrekkelig i seg selv.

Det fører også til en sterk hang til å se på teksten som det eneste mulige kunstverk utenfor billedkunst og musikk. Derfor våget man noe ved Universitetet i Bergen for 50 år siden da det ble vedtatt å etablere faget. Siden den gang har da også teatervitenskap som universitetsfag ved UiB vært utsatt og motarbeidet, ikke minst av krefter innenfor universitetet som har sett det som opportunt når hestene bites i krybben om ressursene.

I 2012 ble teatervitenskap ved Universitetet i Oslo nedlagt, noe som også var uttrykk for manglende vilje til å se på teater som en selvstendig kunstform. Universitetet i Bergen påtok seg å ta nasjonalt ansvar, siden en tilsynelatende i nasjonale fakultetskretser mente at det teatervitenskap var viktig å ivareta.

Derfor er det på sin plass nå å minne om historikken faget har ved Universitetet i Bergen, ikke minst fordi det nasjonale ansvaret som UiB påtok seg skulle løpe til 2019, altså nøyaktig 50 år etter at undervisningen i faget kom i gang. Forskningen ved faget i Bergen har siden vært sterkt preget av et ønske om å ivareta en teaterhistorisk base, forske i teaterkunstens virkemidler og ikke minst oppdatere studenter og samfunnet for øvrig på de nye trendene som etter hvert kom i teaterliv hvor uttrykksformer var i sterk endring.

Det betyr at den litterære, håndverksmessige basis fra den 150 år gamle psykologisk-realistiske tradisjonen delvis er blitt sprengt både i Bergen, i Norge og Europa for øvrig, noe som har gjort faget sterkere og mer selvstendig. Formidlingen av denne eksplosjonen i kunstneriske uttrykksformer ble teoretisk gjort med basis i teatervitenskap, noe som har hatt stor betydning for teaterlivet i Bergen og Norge for øvrig.

I denne prosessen har det visuelle og det performative i seg selv slått gjennom og skapt teaterformer med likestilte virkemidler, altså uten tekstdominans. Denne forskningen og formidlingen ble fanget opp av studenter som så tok initiativ å starte Bergen Internasjonale Teater, det nåværende BIT Teatergarasjen som siden 1983 har vært et programmerende teater og organisert festivaler slik som Oktoberdans og Meteor. Det har bidratt til en sterk interdisiplinær orientering mellom teater, dans og performance.

Publikum er blitt oppdatert og i samarbeid med Teatervitenskap og BIT er det laget en serie festivaler omkring tema av praktisk og teoretisk art. Det siste var seminaret om Landskapsdramaturgi som ble holdt i oktober inneværende år, med sterk internasjonal faglig deltakelse og et publikum på opp mot 100.

Dette har ikke skjedd i motsetningsforhold til det etablerte institusjonelle teater, som i perioder har deltatt aktivt i denne utviklingen, særlig med Kjetil Bang-Hansen og Tom Remlov på 1980- og 1990-tallet. I den senere tid har vi sett hvordan den eksperimentelle forestillingen «Vår ære/Vår makt» av Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid har fått Hedda-prisen for å være nettopp det, eksperimentell.

Faget har i alle år utviklet seg i lys av disse praktiske skjæringspunktene, også i perioder hvor praksis var et «fyord» på universitetet. Det synes som om det fortsatt er slik bortsett fra i festtalene. Samspill med feltet er et underkjent fenomen. Tendensen synes å være at forskere i humaniora ser ut til kun å ville kommunisere med hverandre, noe som ikke har med formidling og praksisforståelse i faglig forstand å gjøre.

En forskningsfront i skjæringspunktet mellom teori og praksis burde være det ideelle, også utenfor festtalenes sfære. Innlemmelsen av Kunsthøgskolen i Bergen i universitetet som et nytt kunstfakultet sammen med Grieg-akademiet har jo vært et skritt i riktig retning. Like fullt synes humaniora-miljøet å være preget av en forsterkning av elfenbenstårn-tenkning. I et slikt perspektiv kan teatervitenskap lett bli et offer for nedskjæringer nøyaktig 50 år etter at det på fremsynt måte ble grunnlagt ved Universitetet i Bergen.

Hvis en slik nedskjæring er på vei, er det mye som står på spill. Studentenes sterke engasjement i studentteatret Immaturus blir i så fall neglisjert, for ikke å snakke om at teaterkritikk-utdannelse og scenisk-dramaturgisk praksis-forståelse blir satt ut av spill. Og samarbeidspartnere i internasjonal formidling blir stående alene igjen.

Da vil humaniora definitivt være tilbake i elfenbenstårnet.