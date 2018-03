Barna mine gråt for en mann som de syv minutter tidligere ikke visste hvem var.

«Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste», sa pave Johannes Paul II. Han har evig rett i det.

I hvert fall inntil søndag 11. mars 2018. Vår egen Sverre Lunde Pedersen lå an til å vinne gull i skøyte-VM. Det eneste som gjensto var å fullføre 10.000-meteren 16,14 sekunder raskere enn parkameraten Sven Kramer, tidenes beste skøyteløper.

Jeg hadde alarm på mobilen og var klar til å se det historiske skøyteløpet. Jeg, som knapt ser på skøyter. Jeg hadde til og med engasjert barna mine til å se. Jeg fortalte dem om hvor stor stjerne Kramer er, og jeg fortalte om Lunde Pedersen, som trener på Slåtthaug i Fana, hvor vi selv har gått litt på skøyter med barna.

Vi – det vil si Pedersen – er i gang, og han siger raskt og bestemt fra Kramer. Runde for runde! NRK-kommentatorene begynner å spørre om dette er et lureløp fra Kramer. Jeg forteller barna om rundetidene, og ikke minst forklarer jeg hva en rundetid er. De har jo aldri sett på skøyer tidligere, selv om de er tenåringer.

Jeg merker at de engasjerer seg, og de spør om det ene og det andre. Pedersen danser av gårde og leder snart med en langside til Kramer. Det er så overlegent og ydmykende at tankene går tilbake til Tysklands 7-1-seier over Brasil i fotball-VM i 2014.

Det er ni runder igjen. Ut av intet jubler det nederlandske publikumet. Hva skjer? Pedersen har falt! Han deiser i isen og sklir hardt og brutalt inn i sideveggen. Han kommer seg vaklende opp igjen på de stokk stive beina idet Kramer suser forbi ham.

Det er håpløst å gå når du faller sånn. Man blir så stiv, sier kommentatoren.

Jeg er målløs. Jeg er helt tom. Sluttkjørt. Jeg snur meg og ser på barna. De gråter. De gråter for en mann de for syv minutter siden ikke visste hvem var og som driver en idrett de knapt har hørt om.

Så skjer det som jeg aldri kommer til å glemme.

Pedersen er forvirret, skuffet og fortapt, men etter noen sekunder får han raskt opp farten. Han ser bra ut og starter jakten på Kramer. Etter noen runder blir det klart at han vil tape sammenlagt mot nederlenderen Patrick Roest, men samtidig at han vil slå Kramer.

Sverre Lunde Pedersen er på vei mot noe større enn idretten. Han er et forbilde for andre mennesker, uavhengig av nasjonalitet. Uavhengig av om de er interesserte i sport eller ikke.

Det er en bragd.