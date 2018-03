Jeg blir sint når jeg ser hva kommunepolitikerne bruker pengene på.

Til min store forfjamselse skal Bergen kommune kjøpe åtte av nabohusene mine. Ikke ett, ikke to, men åtte eiendomskomplekser.

Byrådet har allerede rasert bydelen med Strax-huset, kommunale boliger og diverse reguleringer, så tilgi skepsisen jeg har mot at flere kommunale tiltak skal hjelpe Laksevåg.

Eiendomsskatten i Bergen er oppjustert, rushtidsavgiften er innført og nye bompengestasjoner er vedtatt. Kommunen har ingen skrupler når det gjelder å berike seg selv på innbyggernes bekostning, selv i trange tider.

Jeg blir sint når jeg ser hva kommunepolitikerne bruker pengene på. Tidligere har man sett kommunen bruke andres lønnsinntekter på en rekke fiaskoer. De første eksemplene jeg kommer på i farten inkluderer Bybanen, kjøp og fjerning av kunstverk og 50 millioner på en skrinlagt samkjøringsapp til tross for at de folkevalgte har satt kommunen 20 milliarder kroner i gjeld.

Rune Nielsen (arkiv)

At kommunen begir seg ut på merkverdig boligspekulasjon, er ikke noe nytt. Bergen kommune eier eksempelvis en kunstnerleilighet midt i smørøyet av Berlin.

Nøstekaien og Nøsteboden var et nedslitt område der gamle og flotte kulturbygg hadde forfalt. Det endte med at kommunen solgte det for én krone, fordi de ikke klarte eller ønsket å ta vare på det. Kjøper investerte masse av sine egne penger for å restaurere det til tidligere storhet. Nå er det et flott område som alle kan bruke, med museum, kafeer, barer og så videre.

Det er bra at kommunen skal deregulere området, men de burde ikke bestemme hva som skal være der. Laksevåg er nært sentrum og har mye potensial, så la skaperkraften slippe løs.

Som økonomen Milton Friedman sa: «Ingen bruker andres penger like forsiktig som han bruker sine egne.»