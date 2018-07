Ville turistene sluttet å komme til Norge hvis det ble dyrere å være her? Jeg tror ikke det. Snarere tvert i mot.

Norge er et av verdens dyreste land. Så da kan vi jo ikke prise reiselivsproduktet Norge deretter? Jo, det er nettopp det vi skal.

Norge er i mange sammenhenger et av verdens mest attraktive reisemål. Særlig fjordene våre kommer høyt opp i blant annet National Geographic sine topp ti-lister. Men slitasjen på selve merkevaren vår er i ferd med å bli merkbar i flere av våre viktigste destinasjoner og attraksjoner.

Jeg vil påstå vi har satt oss som mål å tilby mest mulig, billigst mulig. Hoteller har særlig ledet an i dette kappløpet mot bunnen. I stedet bør vi satse på kvalitet og ta betalt for det. Kvalitet skal koste.

Hver natt på hotell kan koste fra 4000 kroner og oppover. Opplevelsen er unik. Man kan bestille alt fra guidet terrengsykling, toppturer, guidet randonee-tur, delta i hjortejakt, dykke etter kamskjell i havgapet, få guidede vandringer i Bergens arkitekturhistorie og så videre.

Ville bransjen gått overende? Ville turistene sluttet å komme til Norge? Jeg tror ikke det. Snarere tvert i mot.

Se bare på Hurtigruten, som de siste årene har gjennomført en formidabel snuoperasjon. Det fysiske produktet er stort sett det samme som alltid - noen skip, en rekke havner med anløp og midnattssol. Men nå får gjestene ombord muligheten til å gjøre ting på land som du og jeg ikke kan begripe at noen er villige til å betale for. Som å bo i telt. Som å lufte grønlandshunder. Som å løfte ombord fisk fra en fiskebåt.

Så hvorfor ikke se på Bergen på samme måte? Byen vår er stort sett den samme som alltid. Noen hus, noen gater og noen fjell. Og siden vi er oppvokst med allemannsretten som en hellig gral, kan vi jo ikke ta betalt for å gå på Bryggen eller til Trolltunga? Eller kan vi det?

Cruiseturistene blir yngre, sprekere og har gjerne med seg barna på tur. Mange ønsker et mer aktivt tilbud i land, og de kjøper de ekskursjonene de får tilbud om. Spørsmålet er om vi er gode nok til å utvikle aktiviteter som ikke innebærer at bussene tar knekken på gatene, plassene og attraksjonene våre.

Roar Christiansen

Det må være mulig å tilby guidede sykkelturer, joggeturer, turer opp Stoltzen som ikke forutsetter at turistene fraktes rundt med buss. Med elektriske sykler kan man komme seg til Trollhaugen på under 20 minutter fra Dokken.

Til syvende og sist handler det om å ha et tilbud til de turistene vi vil ha. Men da bør vi ikke under noen omstendighet selge Norge på billigsalg, eller i verste fall gratis. For Norge er langt mer verdt enn det.