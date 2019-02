Det beste valget jeg har tatt

Å være en del av dem som skal løse fremtidens energiutfordringer gir meg et «kick».

RIKTIG VALG: Da jeg helt tilfeldig begynte på yrkesskole på elektrolinjen skjønte jeg at jeg hadde tatt riktig valg, skriver Malin Amundsen. Foto: Tor Høvik

Malin Amundsen Energimontør i BKK Nett

Publisert: Publisert 15. februar 2019 13:11 Oppdatert: 15. februar 2019 13:33







Tidligere denne måneden kunne vi lese innlegget til en bekymret elektriker, Kristoffer Rye, som er redd for at yrkesfag er blitt den «dumme» utdanningen.

Jeg er en av dem som trodde jeg visste hva jeg ville bli. Helt fra tidlig alder har jeg hatt dyrlegedrømmen i bakhodet. Derfor var frustrasjonen og usikkerheten stor da jeg fant ut, en uke inn i skoleåret på smådyrlinjen, at dette ikke var for meg.

Full av usikkerhet om hva jeg nå ønsket å bli tok jeg kontakt med skolerådgiver. Jeg fikk råd om å ta studiespesialiserende, og følte meg heldig som fikk byttet til dette. I mine øyne var fagene «uten mening» og motivasjonen var ikke-eksisterende. Videregående skole ble tre tunge år, til både mine foreldre og min egen skuffelse. Jeg satt igjen med følelsen om at skole ikke var for meg.

Jeg begynte å jobbe i butikk, og fikk etter to år et tilbud om å overta som daglig leder. Det hadde kanskje vært det enkleste, men i stedet fikk jeg en vekker. Jeg ville ikke gå resten av livet uten en utdannelse. Jeg var nødt til å finne tilbake til skolebenken. Men hva skulle jeg bli?

ENERGIMONTØR: Jeg er en av dem som sørger for at du alltid har strøm til mobilen, at du har lys og varme i huset ditt og at du kan komme deg fra A til B, skriver Malin Amundsen. Foto: Tor Høvik

Heldigvis hadde jeg fått bedre selvtillit og selvinnsikt, og var mer trygg på at jeg kunne velge det som var riktig for meg.

Da jeg helt tilfeldig begynte på yrkesskole på elektrolinjen skjønte jeg at jeg hadde tatt riktig valg. Endelig fant jeg fag og en yrkesvei som passet for meg. Resultatet viste seg tydelig på karakterene mine, og selvfølelsen fulgte etter.

Etter to år på skole, og to og et halvt år som lærling, har jeg nå fullført utdannelsen min som energimontår. Jeg har ansvar for å vedlikeholde, montere og reparere strømnettet til BKK. Jeg er en av dem som sørger for at du alltid har strøm til mobilen, at du har lys og varme i huset ditt og at du kan komme deg fra A til B.

Hvert år kommer det inn nye lærlinger på arbeidsplassen min i BKK. De har verken dårlige karakterer, eller har tatt til takke med yrkesfaget. Tvert imot har de gjort det veldig bra på skolen og går helt bevisst inn i yrkesvalget sitt. Vi er stolte av samfunnsansvaret vårt.

Les også Bekymret elektriker: «Yrkesfag er blitt den «dumme» utdanningen»

Jeg kan nå si med sikkerhet at det å velge yrkesfag er det beste valget jeg har tatt i hele mitt liv. Å være en del av denne generasjonen som skal løse fremtidens energiutfordringer gir meg et mye større ”kick”. Det er godt å tenke på at jeg ikke ville gjort noen annet enn det jeg gjør akkurat nå.

Kristoffer sier at vi alle har en jobb å gjøre for å stoppe nedsnakkingen av yrkesfagene. Det støtter jeg hundre prosent. Du brenner ingen broer ved å velge yrkesfag, du åpner heller opp en hel haug med muligheter, både for videreutdanning og videreutvikling.

Jeg håper at rådgivningen fra skoler og foresatte begynner å fremme yrkesfaget slik det fortjener!